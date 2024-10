Tras la renuncia de García Moritán, la Ciudad evalúa disolver el Ministerio de Desarrollo Económico

Escuchar

Tras confirmarse hoy la renuncia de Roberto García Moritán al cargo de ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, desde el Gobierno porteño evalúan por estas horas la posibilidad de disolver el ministerio, histórico bastión radical hasta la llegada del empresario gastronómico, y reubicar parte de la estructura a otras áreas de la administración de Jorge Macri, entre ellas, a jefatura de Gabinete. La duda, en gran medida, pasa por si se llevará adelante la reforma ahora o el año próximo.

Según pudo saber LA NACION, la decisión de disolver el ministerio resuena con fuerza en Uspallata al 3100. Sin embargo, hay quienes aseguran que de no concretarse la restructuración, uno de los nombres que se baraja para reemplazar a Moritán es el del exministro de Trabajo y Producción del gobierno de Mauricio Macri Dante Sica. Eso sí, aclaran que hasta el momento no se concretó ninguna reunión entre las partes ni tampoco se le acercó al exfuncionario algún tipo de ofrecimiento. “Por el momento solo son versiones”, repiten.

En cambio, cercanos a la administración porteña insisten en que la disolución del ministerio que comandaba García Moritán es una alternativa que se viene analizando desde hace más de una semana cuando estalló la polémica sobre el exfuncionario. Es que si bien la renuncia del empresario gastronómico se vio precipitada por el escándalo mediático de su ruptura con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain y tras la denuncia judicial por la supuesta contratación irregular de 384 empleados en su cartera, su salida, según sugieren algunos, era inevitable. En efecto, desde hace varios días que los altos mandos de la Ciudad esperaban que el ahora exfuncionario diese un paso al costado.

Fuentes macristas se empeñan en decir que si García Moritán no renunciaba no iba a poder desactivar el ruido mediático, así como tampoco ciertos ataques que le endilgan a parte del radicalismo. No es casual, con su llegada al ministerio de Desarrollo Económico, la UCR perdió uno de sus baluartes en la Ciudad, hasta entonces comandado por José Luis Giusti, hombre cercano al senador Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, vicerector de la UBA.

“Se veía venir, no tenía sentido dilatarlo. Él quería pedir una licencia, pero se lo indujo a no estirar la agonía. No tenía sentido que su salida ocurriera en dos tiempos”, señala un estrecho colaborador de Uspallata. Esa fue la bajada que recibió García Moritán este mediodía durante la reunión que tuvo con Jorge Macri. Allí, se formalizó la renuncia, que más tarde fue confirmada en un encuentro del Gabinete en la calle Bogotá de Caballito, en la sede de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

Según informó el Gobierno porteño a través de un comunicado, García Moritán dimitió por “razones personales”. Aun así, en cuanto a la cuestión judicial que recae sobre Moritán por supuestas contrataciones irregulares, precisaron que la Ciudad “pondrá a disposición de la Justicia la información que en su caso le sea requerida a fin de colaborar con el esclarecimiento del hecho denunciado”.

Gracias, @robergmoritan, por tu gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Económico. Lamento que des un paso al costado, pero entiendo que tu prioridad es proteger a tu familia.



Quedate tranquilo que, en la Ciudad, seguiremos trabajando con firmeza para impulsar el… https://t.co/mvlwFTTYs7 — Jorge Macri (@jorgemacri) October 4, 2024

Una vez dada a conocer la noticia, Jorge Macri escribió un mensaje desde sus redes sociales en el que agradeció a Moritán por su gestión. “Lamento que des un paso al costado, pero entiendo que tu prioridad es proteger a tu familia”, indicó el jefe porteño. Minutos después llegó la respuesta del exfuncionario, quien ratificó una vez más su renuncia al cargo. “¡Gracias, Jorge! Fue un honor haber sido parte de este equipo”, contestó el exministro.

Con la salida formalizada de García Moritán, la disolución del ministerio de Desarrollo Económico será nuevamente tema de conversación el próximo lunes cuando se reúna la mesa chica porteña. Durante el encuentro, se considerará la posibilidad de fusionar la Agencia de Inversiones, que funciona dentro de aquella cartera, con el área de Turismo. Distintos sectores, en tanto, podrían ser dados de baja, o reubicados a Jefatura o Vicejatura de Gabinete. Otra cuestión a evaluar, será si esperar hasta el año que viene con la nueva Ley de Ministerios para materializar la reformulación.

De ser así, en el mientras tanto, el ministerio quedaría acéfalo y solo se destinaría personal a cargo de las distintas áreas por 90 días. Ya sea en los próximos meses o el año que viene, de avanzar con una reestructuración, no se requeriría reemplazo de Moritán. Aun así, hay quienes todavía dudan y deslizan que de conservar la estructura, podrían llamar a Dante Sica. Hasta el momento, el exfuncionario macrista no está enterado.