Tras ser demorados, los legisladores de Juntos por el Cambio ingresaron a Clorinda y desafiaron las restricciones impuestas por Gildo Insfrán

Después de sortear un control desmedido de las fuerzas policiales y de haber sido demorado por unos minutos, los legisladores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff lograron anoche finalmente ingresar a la ciudad formoseña de Clorinda. Se trata de uno de los distritos en los que más férreo control conserva la gestión de Gildo Insfrán por temor a los contagios de coronavirus, ya que es la ciudad que limita con Paraguay.

Anoche, los referentes de la UCR fueron retenidos por la Policía provincial, sobre la Ruta Nacional Número 11, a 15 kilómetros de Clorinda. Viajaron para participar de un acto político, que finalmente se pudo desarrollar sin inconvenientes.

Finalmente pudimos dialogar con los vecinos de Clorinda. Quise hacer un reconocimiento a la juventud que salió a las calles, que saltó sin red y no le tuvo miedo a Insfrán.#FormosaLibre pic.twitter.com/oqWShxmGYG — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 17, 2021

El senador nacional Luis Naidenoff fue otro de los dirigentes que encabezó ayer el acto en un abierto desafío a Insfrán.

Con doble testeo PCR estamos junto a diputados nacionales en la ruta 11 a 70km de #Clorinda pero, en contra de toda la normativa nacional y de la propia Constitución nacional, no nos permiten continuar porque el gobierno de Formosa no nos entrega los resultados. #FormosaLibre pic.twitter.com/jHBHk97grS — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) March 16, 2021

Esto es una demostración más del autoritarismo de Insfrán, pero no vamos a permitir que nos tengan de rehenes acá en medio de la ruta”, sostuvo Negri. “No nos dejan llegar a ver a los vecinos de Clorinda. Vamos a radicar una denuncia en la Justicia Federal por impedir el libre tránsito de legisladores nacionales, algo que va contra la Constitución. Insfrán no es más que la Constitución, no es más que la Nación. Formosa es parte del país, no es un país extranjero. Esto va a retumbar en el Congreso y vamos a denunciar al propio Gobernador”, agregó.

LA NACION