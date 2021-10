Tras ser sobreseído, Juan Martín Mena dijo que la causa por el pacto con Irán era “inexistente” y afirmó: “Para resolverla bastaba solamente con entrar a Internet”

Al igual que Cristina Kirchner, Carlos Zannini y Luis D’Elía, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, se encuentra entre los 11 acusados por el pacto con Irán sobreseídos en el día de ayer. Hoy, a solo horas de la difusión de una resolución que sacudió al mundo político, el funcionario hizo declaraciones públicas al respecto y remarcó que el delito que se le imputó era “inexistente”. “Para resolver la hipótesis principal del caso bastaba solamente con entrar a Internet”, aseguró.

Al ser consultado en El Destape sobre su mirada en relación con el fallo, Mena expresó: “Mi primera sensación es que lamentablemente no hay nada que festejar. Sí la tranquilidad y el reconocimiento de que hay sectores de la Justicia que no están involucrados en lo que venimos denunciando desde hace muchos años; que no han participado de la feroz persecución política que se llevó a cabo en los últimos años y que cuando escuchan a las partes resuelven conforme a la ley y al derecho”.

En esa línea, el funcionario planteó: “Fue la primera vez en seis años que fuimos escuchados por jueces imparciales y se resolvió de la única manera posible. Estaban llevando adelante una causa completamente inexistente, porque no había ni podría haber habido un delito”.

