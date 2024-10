Tras su fuerte cruce, Bullrich dijo que sintió “vergüencita” y Moreau la tildó de “mercenaria de la violencia institucional”

Escuchar

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló este miércoles tras el cruce que tuvo con el diputado de Unión Ciudadana Leopoldo Moreau durante su exposición sobre el Presupuesto 2025 para la administración del Estado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso. “Conmigo no se va a meter así. Que me haga una denuncia… A mí me daría vergüencita. Le dije ‘cuidado’, ‘cuidadito’, ¿y eso lo ve como una amenaza? La verdad es que es un gigante con pies de barro, se cae…”, dijo la funcionaria tras el choque con el parlamentario.

Así, en diálogo con Radio Mitre, se defendió de las acusaciones en su contra: “El monopolio de las fuerzas las tiene el Estado, la sociedad, no yo. En vez de discutir lo que hay que discutir, que es la realidad, que la Argentina no tiene más piquetes, que estamos resistiendo embates para agujerear el presupuesto, que la inflación esta bajando, que no estamos emitiendo y hay un 17% menos de homicidios en el país; quieren discutir lo mismo de siempre”.

“Hoy, no solo la gente no va a los piquetes porque hay policía, sino que no van porque saben que no depende de ellos, de la plata que les saquen, no son más rehenes. Se los dije en la cara y cuando les dije las cosas en la cara se pusieron a gritar, no me dejaban hablar y armaron un escándalo. Yo estoy acostumbrada a dar batallas y voy a dar todas las que haga falta para defender los cambios que se están haciendo”, remarcó.

De esta forma, la funcionaria de Seguridad explicó los motivos que condujeron a la discusión que tuvo lugar este martes en el Congreso mientras hablaban sobre la inteligencia dentro del Servicio Penitenciario Federal. El diputado de Unidad Ciudadana comenzó a gritar mientras ella daba su exposición y Bullrich lo frenó de forma contundente: “Pará, nene, pará flaco, pará. Conmigo no te la creas, ¿eh? ¿Viste? Caradura. ¿Querés que te cuente la plata de [Alfredo] Yabrán que pusiste, que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente? Cuidadito”.

La reacción de Moreau

Por su parte, en diálogo con Radio Provincia, Moreau consideró que la ministra “se volvió loca” cuando comenzó a hacerle preguntas “que la incomodaron mucho” . “Una de las preguntas estuvo referida a la denuncia que hizo Eduardo Feinmann, no Cristina Kirchner o Axel Kicillof, acerca de lo que fue el intento de tapar el accionar policial en una de las tantas represiones que llevó adelante Bullrich en los alrededores del Congreso y en la que una nena de 10 años fue gaseada”, detalló y agregó: “Bullrich fue sorprendida por esa denuncia de periodistas ‘amigables’ y fue un escándalo, al punto tal que Feinmann llegó a pedirle la renuncia y ella dijo que iba a hacer un sumario. Ayer, cuando pregunté por el sumario para encontrar al responsable, se volvió loca y empezó a decir que la responsabilidad la tenían la madre y la nena”.

Y sumó: “También le recordamos que había denunciado actos terroristas como la detención de una célula sirio libanesa, y que al final uno era un profesor de ping pong y otro un peluquero de Avellaneda. Cada vez que anuncia que hay terroristas hace entrar en pánico a los inversores y a las organizaciones de inteligencia de otros países, que le pierden respeto porque le sacan información y nos deja más vulnerables”.

“Todo eso la puso nerviosa y salió con eso que escucharon. En un ratito voy a estar en Tribunales por dos cosas: primero, porque no le voy a dejar pasar una ofensa -no después de 52 años de militancia política- a una mercenaria de la violencia institucional como Patricia Bullrich”, adelantó y subrayó: “En segundo lugar, porque mucho menos le voy a dejar pasar una amenaza como la que profirió contra mí al final de la exposición, cuando dijo ‘cuidadito conmigo’. Eso no proviene de la boca de un loquito suelto, sino de alguien que ha sido empoderada por [Javier] Milei y que tiene el monopolio de la violencia estatal. No puede amenazar a un diputado y mucho menos hacer u n monopolio de la violencia agravada para que yo no cumpla con mi función ”.

