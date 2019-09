El gobernador electo de Mendoza criticó al "populismo" y cree que los resultados de las PASO se pueden revertir

Tras el amplio triunfo de ayer en Mendoza, el gobernador electo, Rodolfo Suarez, comenzó a posicionarse en el escenario nacional. Manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de Mauricio Macri y pidió no regresar al "populismo". También fue crítico de la corrupción kirchnerista.

El funcionario aseguró que cree que el resultado de las elecciones primarias nacionales se puede revertir. "Nunca está todo dicho en muchos aspectos de la vida. Los domingos los partidos hay que jugarlos. En Mendoza nos han marcado un rumbo y está bueno que en el país se pueda ver esto. Que los argentinos votemos por un país honesto, lejos del populismo", dijo Suarez en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: "Ojalá en las elecciones de octubre el resultado de las PASO pueda revertirse y en la Argentina pueda haber un gobierno que, si bien le ha faltado mucho en materia económica, hizo muchas cosas buenas. Se ha hecho mucha obra pública. No deberíamos volver a ese populismo que no nos ha hecho bien a los argentinos".

El dirigente también reiteró los elogios al actual gobernador, Alfredo Cornejo, quien tendrá "un protagonismo importante" una vez que deje magistratura provincial. "El modelo de gestión del radicalismo en Mendoza es lo que necesita el país. Nosotros equilibramos las cuentas. El Estado es normal, parte de la solución y no el problema. Por eso a Cornejo le espera un protagonismo importante", dijo Suarez.

Suarez aseguró, además, que la diferencia de los resultados a los cargos nacionales en las PASO no fue tan amplia en la provincia como lo fue en el promedio de todo el país. "Nosotros vemos aquí cómo se le ha dicho que no al populismo. La oposición hacía promesas de 'todo gratis' y los mendocinos entendieron que esto no es posible. Que hay que ir hacia una Argentina con una economía sana y previsible", insistió.

El llamado de Macri

Suarez contó ayer que Macri lo llamó para felicitarlo y aseguró que el triunfo de Cambia Mendoza "lo llena de esperanza" en el camino hacia las elecciones presidenciales del 27 de octubre. En diálogo con MDZ Radio, el dirigente aseguró que Macri desea que "los argentinos puedan ver a toda esa gente" que representa el espacio mendocino, que está "a favor de la institucionalidad y lejos del populismo".

En cuanto a lo que viene, el intendente de la capital mendocina dijo que las energías estarán puestas en las elecciones nacionales con el objetivo de ganar el mayor espacio legislativo posible. "Nos vamos a concentrar en la elección de octubre, porque no tenemos mejor representantes para el Congreso que Cornejo, [Jimena] Latorre y [Omar] De Marchi", dijo.

El gobernador electo además se sumó a las críticas de Cornejo al kirchnerismo y afirmó que la oposición se encargó durante la campaña de querer "nacionalizar" la elección. "Aquí la oposición nacionalizó la elección porque vinieron todos los gobernadores y candidatos a gobernadores del resto del país. Ese fue el escenario en el que se planteó la elección", dijo a radio La Red.

En cuanto a la gestión de Macri, admitió que "es fácil hablar de errores con el diario del lunes", pero apuntó al "error" de "no haberles contado a los argentinos cómo se recibió el país" y "no haber hecho las cosas antes".

El dirigente había manifestado también palabras conciliadoras con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Según dijo en una entrevista a LA NACION, está dispuesto a "trabajar juntos" con el dirigente si gana las elecciones presidenciales. "Hay que esperar. Macri aún puede ser el presidente. Si llega a ser Fernández trabajaremos juntos. Tenemos que trabajar juntos. Hay que terminar con la grieta", dijo.