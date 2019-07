Trump manda a su secretario de Estado para una visita fugaz a la Argentina

Mike Pompeo llega el 19 para una cita de fuerte tinte político; participará de un acto en la AMIA Fuente: AFP

Alan Soria Guadalupe SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2019

En un nuevo y contundente gesto de sintonía entre los gobiernos de Mauricio Macri y Donald Trump , el canciller norteamericano, Michael Richard Pompeo, viajará a la Argentina la semana que viene para participar de una cumbre contra el terrorismo y para homenajear a las víctimas del atentado a la AMIA , del que se cumplen 25 años.

La fecha del viaje no es casual. La visita del secretario de Estado se dará en momentos en los que se espera que la Casa Rosada declare a Hezbollah como una organización terrorista, una decisión motivada y ansiada por Washington e Israel.

Está previsto que Pompeo llegue entre el 18 y el 19 de este mes. Aunque todavía el gobierno norteamericano no confirmó su agenda, según supo LA NACION el funcionario no llegará a participar del homenaje a las 85 víctimas del atentado y el pedido de justicia en la calle Pasteur ni en la Casa Rosada el 18, porque tiene compromisos en los Estados Unidos.

En cambio, sí asistirá, al día siguiente, a un evento conmemorativo que el Gobierno está organizando en la AMIA. Será por la mañana en la plaza seca del edificio de la mutual. Pompeo estará acompañado por el canciller Jorge Faurie y el presidente de la entidad, Ariel Eichbaum.

También estarán presentes los cancilleres que llegarán a Buenos Aires en los próximos días para participar de la Conferencia Ministerial contra el Terrorismo, que se desarrollará por primera vez en el país.

Pompeo estará en la ciudad por menos de 48 horas y se moverá escoltado por un fuerte operativo de seguridad dispuesto por el ministerio que conduce Patricia Bullrich.

Mike Pompeo llega el 19 para una cita de fuerte tinte político; participará de un acto en la AMIA Fuente: AFP

Será un viaje de objetivos geopolíticos. La visita de Pompeo se dará en momentos de creciente tensión entre los Estados Unidos e Irán por la negativa del país árabe de interrumpir el desarrollo de su programa nuclear por fuera del acuerdo internacional que firmó en 2015 junto a otras potencias nucleares.

Irán fue acusado por la Justicia argentina de haber estado detrás del atentado a la AMIA y de haber utilizado a Hezbollah para concretarlo.

En ese sentido, el secretario de Estado norteamericano espera que el gobierno argentino avance con la inclusión de esa organización con base en el Líbano en una lista de grupos terroristas. También busca que otros países de la región sigan el mismo camino, como Uruguay.

Además, el canciller norteamericano tiene previsto un encuentro con el presidente Mauricio Macri, donde se espera que el mandatario reciba un nuevo espaldarazo del gobierno de Trump a su gestión, de cara a las elecciones.

Pompeo fue uno de los que expresó en los últimos meses el apoyo del republicano a Macri. En su viaje previo a la región, en abril, cuando visitó Santiago de Chile, el funcionario lanzó elogios a la política económica de Cambiemos. "La Argentina ha decidido que los viejos modelos no están dando resultados. Esas soluciones ya no funcionan. No es lo que están buscando. [Macri] está haciendo el trabajo duro de intentar reformar la economía", dijo, al tiempo que se mostró conocedor de que las medidas de ajuste son impopulares.

"Hay una frase en inglés, probablemente en castellano también, pero la voy a decir en inglés hoy, que dice que lo que es popular no siempre es lo correcto, pero que lo correcto no siempre es popular", sostuvo. Y agregó: "El gobierno [argentino] está tomando pasos difíciles pero importantes para construir crecimiento sustentable. Es un camino duro, no sin peligro. Tampoco sin resultados".

Pompeo ocupa el cargo desde mediados del año pasado, en reemplazo de Rex Tillerson.

El funcionario es un dirigente republicano de trayectoria y tuvo cargos relevantes en el gobierno norteamericano. Fue director de la CIA desde enero de 2017 hasta abril de 2018, fue legislador y oficial de las Fuerzas Armadas.

En sus primeros meses como secretario de Estado, Pompeo se hizo cargo del desarrollo de las negociaciones con Corea del Norte. El funcionario incluso visitó Pyongyang, donde se reunió con Kim Jong-un.