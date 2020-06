El legislador tucumano Ricardo Bussi asegura que nunca tuvo coronavirus y acusó a las autoridades sanitarias de haber falseado un resultado para perjudicarlo políticamente Crédito: Prensa legislador Ricardo Bussi

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El legislador provincial Ricardo Bussi , hijo del fallecido exrepresor Antonio Domingo Bussi, acusó hoy a las autoridades sanitarias de haber falseado los estudios en los cuales había sido diagnosticado con coronavirus para perjudicarlo políticamente. Para defender su postura, el parlamentario presentó los resultados de dos estudios serológicos que se realizó en un laboratorio privado de la capital tucumana cuyo resultado es negativo para Covid-19. "Ahora sostengo que esta gran mentira forma parte de una ruin estrategia política para intentar sacarme de la cancha ¿Tanto miedo le tienen a Bussi?", expresó el legislador y conductor del partido Fuerza Republicana, mediante un comunicado.

Según el legislador, los resultados originales realizados en el Instituto Malbrán fueron adulterados, pero no dijo por quíén. "No sé si cambiaron las muestras que me tomo el Siprosa, si las muestras que mandó el Siprosa al Malbrán son de otra persona, o si el Malbrán truchó la muestra" , señaló en una entrevista con el diario La Gaceta.

Sin embargo, la ministra de Salud Pública de Tucumán, Rossana Chahla , salió al cruce de la denuncia de Bussi y aseguró que "no pueden darse falsos positivos" en los estudios de plasma realizados a pacientes de Covid-19 .

El 22 de marzo último, Bussi recibió una notificación de la ministra Chahla, quien le informó que el hisopado al que había sido sometido días antes había dado positivo para coronavirus, tras un estudio de PCR realizado en el Instituto Malbrán de Buenos Aires.

El lunes 16 de marzo, antes de conocer el resultado de esos análisis, Bussi, q uien había regresado de Brasil a fines de febrero, tuvo fiebre y malestar estomacal. Sin embargo, pese a que debía mantenerse aislado por prevención, el legislador decidió participar el martes 17 de una sesión extraordinaria de la Legislatura Provincial, donde mantuvo un contacto directo con sus pares y con periodistas que le hicieron notas. El propio Bussi reconoció que en los días previos a la sesión había mantenido contacto "con un sinfín de personas", incluidos funcionarios y ciudadanos que visitaron su despacho en la Legislatura.

Cuando se conoció el resultado de los estudios realizados por el Instituto Malbrán, el vicegobernador Osvaldo Jaldo ordenó el cierre preventivo de la Legislatura y fueron aisladas aproximadamente 60 personas, incluidos los 49 parlamentarios que habían participado de la sesión y habían tenido contacto cercano con Bussi. Una semana más tarde, el legislador provincial, José María Canelada , dio positivo para Covid-19 y dijo que sospecha que fue Bussi quien lo contagió.

Por estos hechos, Bussi fue denunciado penalmente por el presunto delito de atentado contra la salud pública, en una causa que quedó asentada en el Juzgado Federal II de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña.

Ahora, Bussi salió al cruce de las denuncias en su contra con el resultado de los análisis que se realizó en un sanatorio privado y que dieron negativo para coronavirus.

"Quiero informar a toda la comunidad que luego de haberme realizado dos pruebas serológicas sucesivas con fechas 23/5 y 30/5, con el único fin de convertirme en donante de plasma, el resultado de ambas es negativo. Todo indica que nunca tuve coronavirus", manifestó.

Mediante un comunicado, Bussi recordó que desde un primer momento planteó que el resultado del test realizado en el Instituto Malbrán lo había sorprendido. "El primer síntoma que tuve fue una gastroenteritis y luego, después de haber participado de la polémica sesión, un pico de fiebre de 38º. Posteriormente transcurrí el asilamiento al que me habían sometido, sin sintomatología alguna y en buen estado de salud" , argumentó.

La ministra de Salud cruzó a Bussi

La ministra Chahla desmintió la denuncia de Bussi sobre una supuesta maniobra política para perjudicarlo con el resultado de unos estudios y aseguró que no podrían darse falsos positivos en los test desarrollados por la institución científica de referencia para coronavirus.

"En este caso específico no tenemos dudas de que sea Covid positivo. Al estudio lo ha hecho un laboratorio que es referente nacional, el instituto Malbrán ; además, el legislador ha contagiado a otras personas que estuvieron cerca de él", aseguró Chahla en declaraciones al diario local La Gaceta.

Además, la ministra de Salud provincial indicó que hay casos en los que un paciente no desarrolla anticuerpos vinculados a la enfermedad. "No todos respondemos de la misma manera para generar anticuerpos, depende de muchos factores que tienen que ver con el huésped y también con el agente, porque por ahí no hubo mucha carga viral para que lo inmunice", acotó.

Con esos elementos, Chahla aseguró que "no podría darse un falso positivo por PCR, ya que se trata de una prueba mucho más específica para hacer el diagnostico; no podemos basarnos en la presencia de anticuerpos para decir si hemos tenido o no la enfermedad".

Por su parte, el experto en infectología del Hospital Padilla de la capital tucumana, Juan Manuel Núñez , coincidió en que la técnica de PCR, empleada por el Malbrán para el diagnóstico positivo para Covid-19 del legislador Bussi, no tiene margen de error.

"La técnica tiene una especificidad muy alta, cuando detecta que está el virus es porque el virus está. No existen posibilidades de que le dé positivo porque tenga otro virus, es muy raro", fundamentó el especialista.