Tucumán: un tenso debate de candidatos casi termina a las trompadas en la calle

Se enfrentaron Manzur, Elías de Pérez y Bussi, quien luego increpó al radical José Cano

El debate de candidatos a gobernador de Tucumán tuvo momentos de alta tensión dentro y fuera del set, al punto de que todo casi termina a las trompadas en la calle.

El candidato Ricardo Bussi-hijo del represor Antonio Bussi- discutió a los gritos con el diputado nacional José Cano (Cambiemos) al término del debate que había mantenido con la senadora y candidata macrista Silvia Elías de Pérez y el gobernador peronista Juan Manzur.

El exmandatario y también postulante José Alperovich faltó al encuentro organizado por el diario La Gaceta, que se difundió por internet. Su lugar fue dejado vacío.

Bussi se cruzó con Cano después de un extenso debate en el que el candidato cuestionó en duros términos a Elías de Pérez, a quien le pidió bajar su candidatura por estar "cuarta en las encuestas". Ofuscada, la senadora le contestó que "nunca más" le pida a un postulante que decline su candidatura.

La senadora radical también criticó la doble postulación de Bussi (es candidato a legislador) y le recriminó que use esa estrategia para que gane el peronismo. "Veinte años que usted pacta con el oficialismo para dividir a la oposición", le dijo.

La senadora también acusó a Bussi de difundir "encuestas truchas", pagadas por el gobernador.

A la salida del estudio, Bussi se quejó ante Cano por la actitud que tuvo Elías de Pérez en el debate. Según testigos, le pidió que no se metiera en asuntos personales.

"Eso no se hace. Sabés que no se hace", le dijo Bussi a Cano mientras se aprestaban a caminar por la peatonal de San Miguel de Tucumán.

La discusión fue subiendo de tono cuando Bussi exigió que la senadora le pidiera perdón y le advirtió a Cano que tenga "cuidado" con quién se asocia. "Hay cosas que yo jamás diría de ustedes", lanzó. En respuesta, Cano lo cuestionó por pasar "cuatro años" afirmando que lo "financiaba el narcotráfico".

"¿Y ustedes? ¿La campaña que hacen en contra de mí? Me la siguen haciendo todos los días en las redes sociales. Ustedes, los radicales", arremetió Bussi, que debió escuchar reiteradas veces a Cano diciéndole que le quedaba mal la victimización. "¡A vos te financia la mafia!", le gritó el diputado radical antes de que los equipos de ambos los separaran para evitar que la discusión pasara a mayores.

Minutos antes, Elías de Pérez había ratificado que no se bajará de su candidatura para las elecciones del próximo 9 de junio.

"No les voy a dar el gusto porque no me voy a bajar, nunca más pida a un contrincante que se baje, eso no se hace. Voy a ser la primera mujer gobernadora de esta provincia", dijo.

Manzur, por su parte, vinculó a Elías de Pérez con el gobierno nacional al sostener que "la senadora representa el proyecto político de [Mauricio] Macri en Tucumán" y que "apoya todas las políticas que llevaron a la tragedia económica del país".

En respuesta, Elías de Pérez le preguntó a Manzur dónde estaba el dinero que la Nación le había transferido para financiar la tarifa social a los servicios públicos. Según la funcionaria, se trata de $720 millones. También acusó al mandatario provincial de invertid dinero en publicidad en vez de destinarlo a combatir la inseguridad.

"¿Cómo puede ser que el actual gobernador empapele inmoralmente la provincia gastándose millones de pesos que pueden estar destinados a la seguridad de todos nosotros? Yo voy a ser la jefa de la policía. Me voy a hacer cargo personalmente de la seguridad de los tucumanos. Soy de los que siempre defienden la vida de los tucumanos. ¡Nos están matando!", cuestionó.

En un debate que por momentos se convirtió en griterío, Bussi se mostró duro con el peronismo, al calificarlo como responsable de la situación que atraviesa Tucumán, y pidió terminar con la hegemonía del PJ. "Aguantamos a [Julio] Miranda, lo padecimos a Alperovich y ahora a Manzur", lanzó.