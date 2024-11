Un aliado clave de Kicillof le rompió el bloque de concejales a una intendenta de La Cámpora

La interna del PJ bonaerense sigue levantando temperatura. Esta vez, la renuncia de un concejal al bloque de Unión por la Patria en Quilmes enardeció a las huestes kirchneristas, ya que el edil está alineado con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los partidarios más destacados del gobernador Axel Kicillof.

La dimisión fue presentada este jueves y corrió por cuenta de Ariel Burtoli, un concejal que entró segundo en la lista de 2023 como parte de un acuerdo de la intendenta Mayra Mendoza con la CGT local. Aunque detrás del edil también estaba Ferraresi, quien está abiertamente enfrentado con la alcaldesa cuya pertenencia y formación política reside en La Cámpora.

La jugada de Burtoli, que pidió a las autoridades del Concejo Deliberante Quilmeño que le permitan armar un monobloque denominado Unión por la Patria-Peronismo bonaerense, llegó a oídos de las principales figuras del kirchnerismo, dado que la intendenta Mendoza tiene una relación de estrecha sintonía con el diputado Máximo Kirchner.

.@jorgeferraresi el intendente que recorre la provincia "construyendo" para el gobernador, otra vez rompe el bloque de concejales en un municipio peronista.

Lanus y Quilmes, lugares donde el peronismo le ganó Grindetti y Molina, intendentes de Macri.

Que la cuenten como quieran pic.twitter.com/mV2QV4HVYs — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) November 21, 2024

“El intendente que recorre la provincia construyendo para el gobernador, otra vez rompe el bloque de concejales en un municipio peronista. Lanús y Quilmes, lugares donde el peronismo le ganó (Néstor) Grindetti y (Martiniano) Molina, intendentes de (Mauricio) Macri. Que la cuenten como quieran”, dijo el jefe del bloque de diputados provinciales de UP, Facundo Tignanelli.

En el kirchnerismo reprocharon a Ferraresi que un concejal que le responde ya había tenido una actitud idéntica a la de Burtoli en Lanús. “ No puede usar el mismo nombre. No existen los interbloques en el Concejo. Sería bueno que lea el reglamento, ya que es concejal hace más de cinco años” , deslizó uno de los ediles de UP, enojado con su colega que se fue de la bancada oficialista.

El concejal Burtoli había participado de una recorrida de Ferraresi por las villas quilmeñas La Matera y Villa Luján que enojó al kirchnerismo El desembarco del jefe comunal de Avellaneda desencadenó un ataque directo de Mayra Mendoza contra el gobernador Kicillof. Esa misma lógica se desplegó este jueves desde La Cámpora, que no parece dispuesta a descomprimir la tensión con el mandatario provincial.

LA NACION