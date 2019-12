Alberto Fernández se quebró al recordar a sus padres en una entrevista

Alberto Fernández recordó a su madre, fallecida en abril Fuente: Archivo

El presidente Alberto Fernández habló hoy de los sentimientos que le generan la asunción presidencial, recordó a su madre fallecida en abril, a los amigos que ya no están y dijo que toma el cargo "con el compromiso de no defraudar" a nadie.

En una entrevista con Radio con vos, Fernández contó que en la víspera de la asunción vio el partido entre Argentinos Juniors -su equipo- y Estudiantes de La Plata.

Consultado sobre las sensaciones que tiene antes de asumir, el mandatario se emocionó y, con la voz entrecortada, dijo que recuerda a sus padres, sus amigos y seres queridos que ya no están. "Es muy difícil. desde mis viejos, mi vieja que se fue este año. Para mí fue muy importante Néstor, el compromiso que tengo con todos los amigos que viven y que confían en mí. Es todo muy difícil. Es conmocionante, me trae muchas cosas, muchos recuerdos que están en mi cabeza, con la esperanza, la ilusión y el compromiso de no defraudar a ninguno", sostuvo.

Sobre la muerte de su madre, Fernández lamentó que no lo haya podido verlo como candidato a presidente. " Mi vieja no llegó a verme, por unos meses, como candidato y lo lamenté mucho, ella es todo para mí, lo que soy, la senda de la adolescencia, por eso lamento mucho su muerte".

Luego, más animado, Fernández se refirió a su hijo Estanislao Fernández y el vínculo que mantienen: "Mi hijo está disfrutando y padeciendo, está bien y siempre acompañándome. Nos acompañamos mucho, estoy contento con él y él está orgullo de mí. Él sabe que todo lo que hago, lo hago por ellos, por los que vienen. Solo gratitud tengo con él".

Más adelante, el presidente habló de la economía nacional y se mostró preocupado: "El escenario que tenemos es muy feo, es una situación difícil por donde se la mire. Solo con pensar que 4 de cada 10 argentinos es pobre, uno se da cuenta de la dimensión del conflicto. Como el problema es grande, tenemos que ir despacio. El rumbo del país va a cambiar", manifestó.