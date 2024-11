Un diputado afirmó que a Javier Milei no le interesa la Ficha Limpia porque quiere que Cristina compita con Karina

“[Javier] Milei la quiere a Cristina [Kirchner] de candidata el año que viene en la provincia de Buenos Aires”, aseguró el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López. Para respaldar sus declaraciones, dijo que el “sueño” del Presidente es que su hermana, Karina, compita con la expresidenta en las elecciones que se realizarán el año entrante. “Por eso no le interesa la Ficha Limpia”, planteó.

Durante una entrevista con TN, donde hacía foco en el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la condena a Cristina, el diputado expresó que el jefe de Estado no influyó en esta decisión. Por el contrario, subrayó: “Él fue muy condescendiente en la campaña, él la quiere a Cristina de candidata el año que viene en la provincia de Buenos Aires”. Y comparó: “Muy parecido a lo que hizo [Sergio] Massa con Milei”.

Sobre este punto, añadió: “El sueño de Massa era ir a un balotaje con Milei, pero terminó perdiendo. Ahora, el sueño de Milei es que su hermana Karina compita el año que viene con Cristina en la provincia de Buenos Aires. No vaya a ser que gane Cristina, de tanto polarizar”. Al mismo tiempo, López analizó: “Por eso, a Milei no le interesa la Ficha Limpia a pesar de que la semana que viene se va a tratar en Diputados”.

“La llevan al final del año para que no haya mucho tiempo en Senado porque terminan las sesiones ordinarias pronto. Si Milei quiere que Cristina no tenga fueros y no se guarde en el Congreso como ese antro de impunidad, tendría que llamar a extraordinarias por Ficha Limpia para que en febrero los senadores la voten”, concluyó.

El Pro pidió una sesión especial para tratar la Ficha Limpia

Luego de que se postergara la sesión en la Cámara baja en la que la oposición pretendía limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo y derogar el DNU 846/24, que flexibiliza las condiciones para canjear deuda, el Pro pidió una sesión especial para tratar el proyecto de Ficha Limpia el próximo miércoles 20 de noviembre al mediodía.

“Junto a diputados de La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical, hemos elevado un pedido a la Presidencia de la Cámara para citar a una sesión especial para el día miércoles 20 de noviembre a las 12.00 h con el objetivo de darle media sanción a los proyectos de Ficha Limpia, el voto de los argentinos en el exterior y la modificación del Código Penal en materia de reincidencia y reiterancia”, señaló el bloque de Pro a través de un comunicado. “Creemos que es clave que los argentinos tengamos estas leyes antes de finalizar el actual período parlamentario”, destacó.

De esta forma, desde el bloque que preside Cristian Ritondo se confirmó el pedido de sesión especial enviado este martes al presidente de Diputados, Martín Menem. En la misiva, firmada por legisladores de Pro, La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR), se incluye además en el temario legislativo la modificación del Código Penal en materia de reincidencia y reiterancia así como la reglamentación de un registro de electores residentes que se encuentran fuera del país.

La iniciativa que impide a personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción a postularse como candidatos a cargos públicos obtuvo a mediados de septiembre dictamen de mayoría. Fue en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con el apoyo del oficialismo, Pro, UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal y en rechazo del kirchnerismo.

Tal como indicó LA NACION en aquella oportunidad, el dictamen no tuvo respaldo unánime y el bloque de Unión por la Patria firmó uno propio que establecía que solo una condena firme de la Justicia –es decir, cuando estén agotadas todas las instancias en la Justicia– debería restringir la postulación de un candidato. Asimismo, incorpora en los alcances de la “ficha limpia” los condenados por delitos económicos, como violaciones a los regímenes cambiario y aduanero, entre otros.

En caso de que ambas cámaras del Congreso aprueben la ley de Ficha Limpia antes del cierre legislativo previsto para el 30 de noviembre, Cristina Kirchner no podría presentarse como candidata para 2025.

LA NACION