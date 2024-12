Un dirigente de ATE afirmó que dará a los estatales las respuestas a los exámenes de idoneidad con un megáfono

“Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a mis compañeros que estén adentro”, aseguró este martes Daniel Catalano, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital, el gremio que agrupa a los empleados públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Sus declaraciones aluden a los exámenes de idoneidad, que deberán realizar 40.000 empleados de planta transitoria y contratados a partir de la semana que viene.

Durante una entrevista con Futurock, el dirigente afirmó que los empleados estatales piensan cada tres meses que se pueden quedar sin trabajo: “No te dan tareas, tu salario es una mierda. Yo tengo 30 años de antigüedad, categoría profesional y este mes cobré $852.000. De verdad es muy difícil porque el hostigamiento y la persecución que nosotros tenemos y la acusación que recibimos respecto de que somos todos empleados ricos, se cae a pedazos. Ahora, además, hay que rendir matemáticas. Es realmente muy grosero”.

En cuanto a los exámenes del Gobierno, dijo: “Se van a hacer adentro del Ministerio de Defensa de la Nación porque tienen miedo de que los sindicatos boicoteemos. Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a mis compañeros que estén adentro. Me importa tres carajos”. Y sumó: “La verdad, este Gobierno es una porquería que abandona a la comunidad, no les da de comer, teniendo los alimentos en los depósitos, habiendo fallos judiciales que determinaron que ayer deberían haberlos liberado. [Sandra] Pettovello es la peor expresión de funcionaria que no ha tocado atravesar. Compite con [Patricia] Bullrich en materia de perversidad”.

Cómo será el examen de idoneidad

Para realizar la prueba, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, los empleados deberán obtener un turno. El sistema que disponga el Gobierno les asignará un código con el que serán identificados para preservar el anonimato de quien rinda el examen. Y luego del multiple choice, el postulante sabrá si aprobó o reprobó.

Según indicaron desde el Gobierno, el examen no tiene por objetivo dejar sin empleo a ninguna persona, pero si alguien no lo tiene aprobado y falla tres veces, no podrá trabajar en el Estado. Las preguntas estarán circunscriptas a tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.

La evaluación comenzará en diciembre y la primera fase será para jurisdicciones y entidades que tengan su asiento habitual de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a lo que anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, se tomarán alrededor de 2.000 exámenes por día y la evaluación también incluirá a aquellos que sean contratados a partir del 1 de enero. La segunda fase será en 2025 y aplicará para las jurisdicciones y entidades de diferentes provincias.

Cómo serán las preguntas del examen de idoneidad

Comprensión lectora

Esta categoría incluye preguntas, primero, para los orientados a servicios generales y, segundo, para el personal administrativo y profesional. Así sería una pregunta modelo de la primera categoría:

Hay quienes creen que el color rosado de la Casa de Gobierno se debe al deseo de Sarmiento de representar la unión de las facciones enfrentadas en las guerras civiles del siglo XIX, con la mezcla del blanco de los unitarios y del _____ de los federales, pero en verdad los unitarios vestían de celeste y, además, el color rosa era entonces muy utilizado por el efecto impermeabilizante y fijador que aportaba la sangre bovina al mezclarla con pintura a la cal.

Marcar la palabra que falta en el texto presentado

plateado

azul

rojo

Respuesta: 3

En cambio, un ejemplo de una pregunta para la segunda categoría es:

No puedo enseñarte violencia, ya que no creo en ella. Solo puedo enseñarte a no inclinarte ante ella. (Mahatma Gandhi) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre esta frase resulta falsa?

Gandhi enseñaba a resistir sin recurrir a la violencia

Gandhi bogaba por la no violencia

Gandhi consideraba la violencia necesaria en casos extremos

Respuesta: 3

Razonamiento lógico matemático

Las preguntas se dividen en, por un lado, aquellas para servicios generales y administrativos y, por el otro, para profesionales. Una pregunta de la primera categoría se vería así:

En una sala de cine hay un total de 350 clientes. Cada cliente está ubicado en el teatro A, el teatro B o el teatro C. Si uno de estos clientes se selecciona al azar, la probabilidad de seleccionar un cliente que esté ubicado en el teatro A es 0,48 , y la probabilidad de seleccionar un cliente que se encuentra en el teatro B es 0,24 . ¿Cuántos clientes se encuentran en el teatro C?

28

40

84

98

Respuesta: 4. Si el 48% y 24% de los espectadores están en los teatros A y B respectivamente, el 27% restante debe estar en el teatro C. El 27% de 350 es 98.

Administración pública

Esta categoría es solo para profesionales y su contenido incluye preguntas sobre la Constitución Nacional, el Código Electoral, la Ley de Ética Pública, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Administración Financiera. Un modelo de pregunta sería así:

¿Cómo se prueba la calidad de elector para ejercer el derecho al voto según el Código Electoral?

Demostrando tener más de 16 años

Mediante la inclusión del elector en el registro electoral

A través de una certificación emitida por el Poder Ejecutivo

Presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI) el día de la elección

Respuesta: 2 (Código electoral art. 2)

LA NACION