Un exembajador de Macri advirtió por la auditoría de Milei en la Cancillería

En medio del desplazamiento de Diana Mondino de la Cancillería, luego de que la Argentina votara en contra del embargo a Cuba, el presidente Javier Milei anunció que iniciará una auditoría en esa área para determinar quiénes están plegados y quiénes no a la agenda de su gobierno en materia internacional. El tema ya genera dudas en la oposición, que teme por una persecución ideológica, y uno de los que se expresó este jueves fue Diego Guelar, exembajador durante la gestión de Mauricio Macri, quien cuestionó la postura del actual mandatario.

El exrepresentante ante Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea (UE) y China, de larga trayectoria en la política externa, primero cuestionó la carta que Milei le mandó al personal diplomático el pasado 19 de octubre. Ahí el Presidente indicaba que quien no siguiera la postura que marcó en la asamblea de la ONU debería renunciar. Según Guelar, eso implicó una “verticalidad” que se trasladó ahora a la intención de realizar “una suerte de examen” a los miembros de la Cancillería para ver si están “verticalizados a su pensamiento o no”.

“Esto es preocupante, porque está verticalizando la agenda de la libertad” , indicó Guelar en Radio Splendid. Asimismo, planteó que en todos los Ministerios de Relaciones Exteriores “profesionales e importantes”, como el de la Argentina, la libertad de pensamiento se combina con la autoridad a la hora de cumplir una instrucción del Ejecutivo.

“Confluye en cualquier Cancillería esa mezcla de dos componentes: la libertad de pensar y la riqueza del pensamiento variado. Lo bueno de la libertad es que haya pensamientos variados, porque el pensamiento único es el silencio de los cementerios. La libertad tiene como elemento de base la diversidad y el intercambio de pensamientos diversos, y la combinación con la autoridad, que significa que cuando hay una decisión de política exterior, tiene que ejecutarse al margen del pensamiento individual. Esto no está claro en este momento si va a regir o no, genera incertidumbre, dudas y no es bueno para la Cancillería ”, consideró Guelar.

Además, indicó que “no está demasiado claro” el rumbo que Milei le quiere dar a su política exterior y, pese a que admitió haberlo votado, dijo que cree en una agenda de la libertad que contemple elementos que el Presidente no está teniendo en cuenta. “O sea, si lo pudiera asesorar, cosa que estoy seguro que a él no le interesa, le diría que tiene que reflexionar sobre algunos componentes de la agenda de la libertad desde Occidente, que son más complejas a como él las analiza”, expresó. Puso como ejemplo que Milei debería reconsiderar su postura contra la Agenda 2030 y 2045 de la ONU, ya que la entendió “muy abierta”, al contrario de lo que plantea el líder libertario.

“Estas cosas deberían ser corregidas por el Presidente, que está muy convencido de la agenda de la libertad, pero esa agenda no es que todos coincidan con lo que él piensa, sino convivir con gente que piensa diferente”, marcó y, al respecto de alinear a todo el personal de la Cancillería, acotó: “Eso no es la agenda de la libertad, en eso discrepo con el Presidente. La agenda de la libertad es combinar la libertad de opinión con la efectividad y la disciplina”.

Convencido de que Milei tiene un “flanco débil” cuando no acepta las opiniones distintas, el exembajador resumió: “Su agenda de la libertad es más ‘carajo’ que ´viva la libertad’”.

LA NACION