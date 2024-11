Un funcionario clave de Axel Kicillof criticó la inflación de 2,7%: “Es un fracaso absoluto”

“Es un fracaso absoluto que la inflación haya sido 2,7%″, afirmó el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y mano derecha de Axel Kicillof, Carlos “Carli” Bianco. Y enumeró las razones de sus dichos: “Con el ajuste más grande de la historia de la humanidad, como dice [Javier] Milei y se jacta de ello, con la recesión que estamos viviendo, con el aumento de desempleo, con la caída real de los ingresos, es un fracaso”. “Tendría que ser cero la inflación con este grado de recesión”, planteó.

En diálogo con Futurock, el funcionario bonaerense expresó que el dato de la inflación significaría “una buena noticia si llegaba al 2,7 con un buen nivel de actividad, con un nivel de empleo”. En la misma línea, sumó: “En el 2000, 2001, con un grado de recesión comparable, probablemente. ¿Cuánto era la inflación? Había deflación. O sea, que haya 2,7 mensual es un fracaso absoluto de la política económica del Gobierno. La clave era bajar la inflación manteniendo la actividad y el empleo. Así cualquiera, digo yo”.

Sobre este punto, Bianco subrayó: “Cualquiera puede hacerlo así pero tiene costos, costos sociales. Creo que la gente lo votó para que baje la inflación pero no lo votó para quedarse sin laburo, para no llegar a fin de mes. Por eso, para mi es un fracaso absoluto que sea 2,7. Tendría que ser cero o deflación con este nivel de actividad”.

El fuerte descargo de otro funcionario de Kicillof contra Milei

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, también criticó al presidente Javier Milei luego de sus afirmaciones respecto de la situación del país y aseguró: “No, la economía no estará volando en poco tiempo”.

El hombre que lleva las cuentas de Kicillof salió al cruce del jefe de Estado, quien el lunes, durante una visita a una empresa privada, dijo: “En poco tiempo la economía estará volando”. En diálogo con LA NACION, López sostuvo: “El Presidente primero vaticinó una recuperación con forma de V. No se dio en absoluto. Luego buscaron otras letras: la U. Después, la L. En la medida en que la economía no respondió y no se vio la recuperación, buscaron alternativas. Nosotros no estamos viendo indicios de una recuperación contundente ni generalizada. Para nada”.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López

“Hubo una recesión muy fuerte en el primer semestre y parece mantenerse en el segundo semestre”, analizó el ministro de Economía de la provincia. “En algunos sectores, muy pocos, se ve una leve recuperación intermensual. No alcanza en absoluto para compensar la enorme pérdida que se viene arrastrando: en la industria, en la construcción, en el comercio. No se está viendo que la economía vuele en la provincia de Buenos Aires”, remarcó el funcionario. “Este año, es cierto, la inflación bajó pero fue con una bruta recesión”, se quejó López y agregó: “Tuvimos una economía con el consumo por el piso. Cuando miramos esta economía real los índices siguen siendo muy preocupantes”.

Al mismo tiempo, indicó que la economía tampoco volará en el año 2025. “Lógicamente en términos estadísticos el año que viene vas a empezar a comprar con la economía de este año, que tuvo pisos muy bajos… pero eso no significa que habrá una economía volando con creación de empleos, con una mejora de ingresos de la población”, cerró.

LA NACION

Temas Carlos Bianco