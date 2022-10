Un hombre deberá pagar $108.000 por balear a un perro

escuchar

En un fallo histórico para el derecho animal a nivel nacional, la Justicia salteña resolvió multar a un hombre por balear a su perro el último mes de agosto. Marcos Martínez, de 33 años, deberá $108.000 en concepto de maltrato y crueldad animal por haberle pegado un tiro a Guerrero. Los fondos irán directamente al centro de adopciones que lo cobijó y atendió durante su recuperación.

El resultado de la batalla legal contra el maltratador fue anunciada por hoy por medios locales, donde se precisó que el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta logró la suspensión de juicio a prueba luego de asistir a la audiencia en el Juzgado de garantías N°4 Dr. Rodríguez Pipino, en donde el acusado hizo entrega del dinero.

Según indicó el diario El Tribuno, la Justicia resolvió también formalizar la inhibición de portación y tenencia de armas de fuego de por vida para Martínez. El arma utilizada para balear a Guerrero fue decomisada, además de otras dos. El maltratador deberá asistir por obligación a una capacitación de Derecho Animal.

“Este monto que se consiguió no tiene precedentes en el país en un caso de crueldad animal, porque siempre se arreglaba con el acusado entregando dos o tres bolsas de alimentos. Pero nosotros como representantes legales de la Protectora de Animales Salta (PAS) creímos que no era suficiente, por eso pedimos un monto mayor proveniente de la venta de armas del acusado”, dijo el subdirector del Instituto de Derecho Animal, Sebastián Ramayo, quien aseguró que este fallo no tiene precedentes a nivel nacional.

Y precisó: “Siempre se arregla por alimento porque en la mayoría de casos no se presenta el denunciante como querellante, pero esta vez con nuestra intervención pudimos [ir por el resarcimiento económico]. El fiscal y la defensa estuvieron de acuerdo”.

Después de haber hecho entrega del dinero, Martínez deberá cumplir con lo pactado. “El juzgado va a controlar que el acusado cumpla con todo y si lo hace la causa se archiva, pero si hay incumplimiento el proceso legal seguirá su curso””, advirtió Ramayo.

El caso

El hecho ocurrió el pasado 4 de agosto, en una plazoleta del barrio Docente de Salta. Según reconstruyeron medios locales, Guerrero intentó acercarse a la mascota de Martínez. Así, el hombre procedió a sacar un arma y pegarle un tiro al animal.

Guerrero debió ser internado por el ataque en el Hospital Municipal de Salud Animal y después quedó en manos de proteccionistas de animales.

En este contexto, el pasado 13 de agosto, el juez de Garantías N°4, Diego Rodríguez Pipino -a pedido de titular de Fiscalía N°3, Horacio Córdoba- ordenó al maltratador a cubrir los gastos de la atención veterinaria.

