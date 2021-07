“Un huevo frito sin sal”: la insólita frase de Mario Negri que aplicó a la política

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, se refirió este martes a las fuertes internas que surgieron durante estas semanas a raíz de las candidaturas para las próximas elecciones legislativas y cuestionó a la política con una insólita frase.

En diálogo con Mesa Chica, emitido por LN+, el diputado nacional fue consultado por la puja entre Facundo Manes (UCR) y Diego Santilli (candidato de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires), quienes competirán en las PASO. “Lo importante es administrar las diferencias”, dijo.

“Cuando hay una coalición se parte de la base que hay miradas distintas. No es que uno no discute ni le ponga pasión; si no es como un huevo frito sin sal la política. El tema es lograr un equilibrio entre lo que le está pasando a la sociedad y lo que vos estás discutiendo”, analizó.

Y comparó con otra contundente frase el trabajo político. “Si vos te pasas de rosca con la discusión, te vas a la banquina y la gente te mira como un borracho que se cayó con el auto a un costado y sigue de largo”, expresó. “Ni hay que dejar de debatir, ni hay que dejar de tener los pies sobre la tierra”.

Negri: "Veo mucha terquedad en el Gobierno".

Por otro lado, Negri comentó que “el secreto de Juntos por el Cambio es administrar las diferencias”. Y criticó al Frente de Todos: “Una coalición siempre es buena cuando se sabe que no hay un solo partido, porque si no no es una coalición. A lo mejor ahora nos despertamos todos”.

Tras su cuestionamiento, recordó: “Antes en el peronismo decían ‘el peronismo no se pelea, se multiplica’. Ahora van a la inversa, se pelean. En una de esas, nosotros discutimos y nos multiplicamos”.

Por último, el diputado pidió que haya “ejemplaridad” en las inminentes elecciones. “Me preocupa que haya un acto de ingenuidad sobre lo que la gente percibe. Creo que la política tiene que tener mucho cuidado, hay una sociedad fatigada y hay que empoderarla. Veo mucha terquedad en el Gobierno. Esta campaña va a ser muy triste y novedosa, va a ser una campaña del silencio”, sostuvo en relación a los cerca de 100 mil argentinos muertos por la pandemia de coronavirus.

LA NACION