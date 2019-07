"Me pareció espantoso, cobarde y traicionero", dijo el legislador porteño Crédito: @SantoroLeandro

1 de julio de 2019 • 11:02

El legislador porteño Leandro Santoro (Unidad Ciudadana) repudió el escrache de dos militantes kirchneristas a Mauricio Macri a la salida de la sede de la FIFA, en Suiza, y recibió insultos de usuarios de la red social Twitter por su actitud.

"Me pareció espantoso, cobarde y traicionero el escrache a Macri en Suiza. No sé qué ven de heroico -algunos- en engañarlo con un falso afecto para después ridiculizarlo", escribió Santoro.

De inmediato, varios usuarios le reprocharon su crítica y lo insultaron. "Al odio se le gana con amor", replicó el líder de Los Irrompibles, una agrupación radical K.

Santoro es un dirigente cercano a Alberto Fernández , precandidato a presidente del Frente de Todos. El exjefe de Gabinete suele mencionarlo como uno de los jóvenes más destacados.

Fernández evitó repudiar el escrache que sufrió Macri. "Lo vi porque está hasta en la sopa. Imposible no verlo. Son cosas que ocurren y bueno, no me quiero referir expresamente a eso", afirmó en diálogo con Futurock.

El video muestra a Macri sonriente mientras uno de los militantes se acerca y le da la mano. "¡No sos bienvenido en ningún lado, eh! Te queda poco tiempo porque vuelve Cristina", le dice el joven, mientras un efectivo de seguridad lo aparta. A la distancia, los gritos continúan. "¡Vuelve Cristina! ¡Fernández presidente! ¡Viva Perón, Macri! ¡Vamos a volver!", se escucha en el video subido a las redes.

El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón y la diputada Mayra Mendoza se hicieron eco de las imágenes en las que dos personas que simularon ser simpatizantes de Macri lograron que el mandatario frenara para retribuirles el saludo, pero le dedicaron agravios.