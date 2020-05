Un ministro de Neuquén cruzó a Juan Cabandié: "No creo que sepa qué es Vaca Muerta" Crédito: Prensa Senado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 09:13

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara , cuestionó con dureza al ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié , quien denunció una contaminación "alarmante" en Vaca Muerta durante una exposición en el Congreso.

"No conoce o no está informado", lanzó Lara, en diálogo con radio FM Capital.

Cabandié expuso el viernes pasado ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado e informó sobre una auditoría en el yacimiento de Vaca Muerta.

"Por primera vez en la historia de la cartera de Ambiente hemos hecho una inspección en Vaca Muerta. Los residuos de la actividad son alarmantes", afirmó Cabandié ante una pregunta de la senadora Silvia Sapag (Frente de Todos-Neuquén) sobre el sistema fracking .

El ministro dijo que las empresas "se manejan con impunidad". "Es increíble. Con el grado de utilidades que tienen son capaces de dejar piletas de restos de hidrocarburos, maquinarias en desuso, contaminando napas freáticas, el ambiente y el aire", alertó.

Y remarcó: "Es inconcebible lo que está pasando y esperemos que puedan tomar cartas en el asunto".

Lara, funcionario de la administración de Omar Gutiérrez , salió a cruzarlo: "No merece respuesta porque no creo que sepa qué es Vaca Muerta". "Son 30.000 kilómetros cuadrados, así que hablar de un proceso de contaminación sobre 30.000 kilómetros cuadrados quiere decir que no conoce o no está informado ", indicó, según consignó el diario Río Negro.

Además, el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén cuestionó a Cabandié por no haber enviado ningún requerimiento o nota al gobierno de Gutiérrez. "No tenemos nada escrito. Son todas cuestiones mediáticos y comentarios que no se hicieron en las líneas formales que tiene el gobierno federal", afirmó.