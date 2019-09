Un vecino de Alta Gracia amenazó a Juan Schiaretti - Fuente: YouTube 00:59

Un vecino de Alta Gracia amenazó ayer al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, luego de la visita del mandatario a una planta potabilizadora de esa localidad cordobesa, aunque allegados al gobierno de la provincia le restaron importancia a la situación. Un día después, quedó detenido.

El hombre se acercó a hablar con el gobernador cuando se retiraba del acto a bordo de la camioneta que lo trasladaba. "No me mientas porque voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente", le dijo al mandatario.

Schiaretti le había pedido al personal de seguridad que le permitiera al vecino expresarse, pero reaccionó ante la amenaza. "No, no me amenaces", le dijo.

El intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, presenció el incidente y le restó importancia. Dijo que se trató de "una cosa menor" y que el hombre estaba "totalmente fuera de sus cabales".

"Cuando llegamos a la camioneta se acercó un hombre totalmente borracho, me di cuenta. Empezó a hablar con alguien de Ceremonial y le tocó la ventana a Juan, que siempre la baja", contó.

"Siempre fuera de sus cabales, empezó hablando contra [Mauricio] Macri y después le dijo que había muchos pobres", relató.

Detenido

Tras conocerse lo ocurrido, y viralizarse el video, el hombre fue detenido e imputado por amenazas y coacción calificada.

La decisión fue tomada por el fiscal Alejandro Peralta Ottonello, que quedó a cargo de la causa.

