La concejal de Trelew, Olga Godoy, tiene 48 años y es madre de 5 hijos. Relató que fue violada y mamá a los 12 años. (Foto: Jornada)

TRELEW.- Una concejal de esta ciudad contó, en la hora de preferencias de la última sesión legislativa del año, que sufrió una violación a los 12 años. "A pesar de eso, apuesto a la vida. Nunca me imaginé una vida sin mi hija", dijo al manifestarse en contra del proyecto legalización del aborto que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin ambargo, aclaró que respeta "todas las posturas".

Godoy tiene 48 años y fue elegida como edil por la lista de Chubut al Frente en los comicios del años pasado. La concejal decidió contar ante sus pares y públicamente el hecho del que le tocó ser víctima siendo una niña. Dijo que decidió hacerlo público teniendo en cuenta que "antes era difícil hablar de los abusos de las familias. Me refiero entre padres e hijas".

"A pesar de eso, apuesto a la vida. Nunca me imaginé una vida sin mi hija", dijo al aclarar que respeta todas las posturas. Y destacó que aún hoy "hay casos que no se visibilizan. Pero a pesar de todo, apuesto a la vida, tal vez por creencias religiosas; solo Dios da y quita la vida. No obstante, respeto lo que cada uno piensa".

La concejal es reconocida por su actividad social. Este año, en medio de la pandemia, Godoy participó de encuentros con integrantes de diferentes comunidades y el director de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Trelew, para avanzar con la presentación de un proyecto de ordenanza para la incorporación de las efemérides que representan a los pueblos originarios y la declaración de esas fechas como Patrimonio Cultural e Histórico en esa localidad.

"La concejala Godoy es alguien que viene de cuna originaria, que reivindica su identidad y nosotros saludamos este proceso porque nunca hay que olvidarse de dónde venimos y quienes somos", indicaron entonces referentes de pueblos originarios.

Godoy es conocida también por su trayectoria barrial en Trelew. Fue feriante, DT de fútbol y presidenta de barrio Perón. La concejalía fue su primer cargo público. "Mañana puedo volver a vender tortas fritas y pan casero a la calle. Eso no me va a modificar como persona", dijo tras asumir el cargo.

Madre de 5 hijos, nació en Lago Rosario, un pequeño paraje chubutense. Su abuela materna es mapuche y sus abuelos paternos, galeses. "Sentí de chica muchas veces la discriminación. Te decían 'sos un indio' o 'una india de Lago Rosario'. Hoy por suerte eso se ve menos. Hoy tengo un cargo, pero mañana puedo volver a vender tortas fritas y pan. No tengo ni tuve auto nunca", sostuvo tras asumir el cargo en una entrevista a diario Jornada.

Godoy llegó a fines de 1988 a Trelew cuando era adolescente. "Me vine por necesidad a vivir acá para tener mejor futuro. Siendo muy jovencita fui empleada doméstica. Limpiaba oficinas por $2. Fui mamá muy chica. Tenía la responsabilidad de criar a mi hija en Trelew. Inclusive me encontré en este Concejo con uno de los chicos que es asesor de una concejala y yo trabajé en su casa limpiando. En esa casa había 9 criaturas. Antes, trabajar de empleada doméstica era natural", relató en aquella entrevista.

En su función como concejal, pidió "dejar de lado la mezquindad y el odio para hacer una ciudad pujante. Se necesita un empuje y los ciudadanos se lo tenemos que dar también".

Godoy sacudió la última sesión contando su difícil experiencia durante su infancia. En medio del silencio de sus pares, la concejal se refirió al proyecto de legalización del aborto y manifestó que "sea lo que Dios quiera el 29 de diciembre. Pero no soy yo quien decide quién nace y quién muere".

