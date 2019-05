Lucía Alberti abre su paraguas por la "lluvia de inversiones" del gobierno de Mauricio Macri 00:53

En la convención radical, uno de los discursos más encendidos en contra de que la UCR renueve su acuerdo electoral con el PRO fue el que dio la convencional y exdiputada nacional por la ciduad de Buenos Aires Lucía Alberti. Además de asegurar a los gritos que no quiero más Macri, la exlegisladora montó una mini actuación cuando abrió un paraguas en el discurso y dijo: "Quiero cubrirme de la lluvia de inversores que traía el macrismo".

El subir al estrado para aportar su discurso en la convención radical, convocada por el jefe de la misma, Jorge Sappia, Alberti señaló: "Lo primero que quiero hacer es reconocer a esta asamblea por haberle dado el voto por aclamación a la paridad de género, una larga lucha que ha dejado a muchas en el camino".

A continuación, con el paraguas en mano y mientras lo abría, la exdiputada, señaló: "La segunda cosa que quiero hacer, si ustedes me lo permiten porque soy muy temerosa, es cubrirme de la lluvia de inversores que traía el macrismo". La ocurrencia fue saludada por los aplausos de la concurrencia.

Más adelante, Alberti continuó con su discurso: "No aprobamos esa alianza en Gualeguaychú porque nos llevaba a un punto sin retorno a la Unión Cívica Radical. Hoy seguimos en lo mismo. Yo no quiero el síndrome de Estocolmo, yo no quiero ir con mi verdugo ni mi amigo. Fuimos la cenicienta del pro desde el 2015 a la fecha".

"No quiero más Macri", sentenció Alberti Fuente: LA NACION

Luego de describir la situación económica del país, y para despejar las dudas, Alberti sentenció: "No quiero más (Mauricio) Macri. No quiero Cambiemos porque nos llevaron a esta situación y porque si seguimos así vamos a perder la UCR".

"No voy a votar esa resolución. Me daría vergüenza como radical y me tendría que ir a mi casa", concluyó.