Una exempleada de Olivos declaró no haber visto moretones en Fabiola Yañez ni violencia física de Alberto Fernández

A contramano de otros testigos que la precedieron, Cintia Romina Tonietti, una de las exempleadas de la quinta de Olivos citada a declarar en la causa que investiga a Alberto Fernández por presuntos hechos de violencia contra Fabiola Yañez, afirmó hoy frente al fiscal no haber visto ningún moretón en el cuerpo de la ex primera dama ni actos de violencia física por parte del expresidente ; solo apenas alguna discusión, “propia” de cualquier pareja.

“ Era una relación cordial, nunca vi conflictos ”, sostuvo ante el fiscal Ramiro González. “Yo la veía con ropa interior y nunca observé ningún golpe, nada violeta”, reforzó. Dijo no haberla visto más que con ojeras en alguna ocasión.

Tonietti fue sometida a un extenso interrogatorio en una audiencia que se estiró por más de cuatro horas. El fiscal González le formuló más de 70 preguntas, muchas de ellas orientadas en saber si había presenciado agresiones en la pareja. Algunas otras sumó el abogado de Yañez Mauricio D’Alessandro y también Silvina Carreira, que hizo foco en los problemas de Yañez con el alcohol.

Sin embargo, Tonietti, que trabajó en el chalet presidencial de Olivos durante el mandato de Fernández, negó en varios tramos haber sido testigo de algún episodio de violencia o haber visto alguna huella que la llevara a pensar que las agresiones existían. “Y la ayudaba a vestirse cuando llegaba la asesora de vestuario. También la veía en bikini cuando iba a la pileta ”, enfatizó en otro tramo de su testimonial.

El “ama de llaves” relató que comenzó a trabajar con el expresidente en 2018, en su departamento de Puerto Madero, donde conoció a Yañez, y que se trasladó a Olivos al comienzo del mandato de Fernández. Allí trabajó como encargada del chalet presidencial, supervisada por Daniel Rodríguez, el intendente de la quinta. “Recibía todas las cosas dirigidas a Alberto y a Fabiola, y se las llevaba”, describió.

Su dormitorio se encontraba a unos 50 metros de la casa de huéspedes a donde Yañez se mudó en abril de 2023, según su relato. “Le alcanzaba el desayuno, le limpiaba la ropa, cosas normales de personal doméstico”, añadió. “Fabiola se quedaba en su cuarto y yo le llevaba lo que me solicitaba. La ayudaba eventualmente a vestirse cuando no venía Carolina Marafiotti, que era su asesora de vestuario. Ella se maquillaba sola, no participaba de ello ”, afirmó.

Negó saber los motivos que empujaron a Yañez a mudarse a la casa de huéspedes . Tras el traslado, su relación con Yañez siguió igual. “No sé qué fue lo que puntualmente pasó que la llevó a ella a irse a huéspedes. La pareja presidencial no me explicó los motivos”, adujo.

Sin embargo, ante una consulta del fiscal González, afirmó que mantuvo un breve intercambio con la madre de Yañez, Miriam Verdugo Yañez, sobre el distanciamiento de ambos, pero no precisó mayores detalles.

Afirmó, sí, haber presenciado algunas discusiones normales, “propias de la pareja”. “ Eran discusiones normales, por el horario de la comida, porque uno estaba listo y el otro no antes de salir. Discusiones normales propias de una pareja ”, afirmó.

Más adelante relató recordar un “tira y afloje” por el cuidado de Francisco. “Tuve que salir con la niñera de urgencia a la noche cuando hacía mucho frío. Puntualmente, a eso de las 23hs tuve que llevarle, junto con la niñera Noelia, a Fabiola a Francisco a la casa de huéspedes”, contó.

Añadió que en una ocasión, Fernández reprendió a Yañez por estar “alcoholizada”. “ Puntualmente le dijo si no le daba vergüenza estar así frente a su hijo ”, precisó. En otro tramo, luego de una pregunta formulada por Carreira, manifestó haber visto a Yañez en estado de ebriedad. “[La] cantidad de veces no me acuerdo. Sí puedo decir que varias veces Francisco estaba con su niñera Noelia, y Fabiola quería estar con él en estado de ebriedad. En ese momento, mayormente, Alberto Fernández estaba trabajando”, detalló.

Sobre este punto, añadió: “[Fabiola] tenía sus temporadas. En ocasiones pasaba 10 o 15 días sin ingerir alcohol y luego tomaba todos los días”, afirmó. Un consumo, que según dijo, no era normal. “Normal no es tomar dos o tres botellas de vino o champagne y quedarse hasta el amanecer. Eso lo sé porque Fabiola me llamaba a la mañana para que le llevara algo de comer”, agregó.

La audiencia se extendió varias horas más de lo previsto –se esperaba que finalice cerca del mediodía– y forzó la suspensión de la testimonial de Amalia Tereza Moreno, otra exempleada de Olivos, que llegó a los tribunales de Retiro cerca del mediodía, esperó su turno, pero no alcanzó a declarar.

El fiscal González le enseñó el audio que circuló en los días previos, en los que Fernández insulta a la ex primera dama. Tonietti también sostuvo que le parecía una discusión habitual. Este punto fue subrayado por la querella: “Se ve que para el estándar del testigo lo que es violencia es bastante más que eso”, dijo D’Alessandro, al termino de la audiencia.

También le fue leído un extracto de la declaración del exmédico presidencial Federico Saavedra, en el que relataba haber sido recibido por una empleada. Tonietti dijo no recordar si trabajó aquella semana –la del 30 de junio de 2021–, cuando fueron en visita médica para verle el hematoma en el ojo. Bajo juramento, negó saber el motivo de aquella visita.

El testimonio de Tonietti sí coincidió con otros relatos previos respecto al festejo de cumpleaños de Yañez en Olivos en julio de 2020. La difusión de las fotos, un año después, afirmó que enrareció el clima interno de Olivos.

“Tuve que organizar todo el evento. Fabiola me dijo qué era lo que querían comer y a qué hora iban a llegar las visitas y cuántas eran”, dijo, ante una consulta puntual de González. “La relación cambió, estaban nerviosos por la situación mediática. Era un ambiente complicado, asesores yendo y viniendo”, describió. Aseguró que ninguno de los invitados al festejo retornó a Olivos luego de que se hiciera pública la foto . Afirmó también que la relación entre ambos se volvió más distante luego de que se desatara el escándalo, pero que no observó ninguna “falta de respeto”. Con respecto a Sofía Pacchi, la modelo examiga de Yañez que formó parte de aquel festejo, dijo conocerla y haber trabajo para ella muy poco tiempo. Luego de la difusión de la foto, dijo que “desapareció”.

También se refirió a los tratamientos estéticos que Yañez se realizaba. “Se hacía tratamientos en la panza, masajes en la cola y pinches en la cara. Yo juntaba el descarte en el baño”, dijo. Al ser consultada sobre los “pinches”, añadió: “Otro tratamiento no se hacía más que cuidar mucho su cara. Era lo único que tenía de invasivo”. Respondió que la esteticista que los practicaba se llamaba “Flor”, en alusión a Florencia Aguirre, que declaró la hace dos semanas y sostuvo que sus tratamientos no dejaban ningún tipo de hematoma.

El fiscal González le mostró a Tonietti las fotos que forman parte de la prueba en la causa, en las que se observan los moretones sobre Yañez. “No observé nunca eso tampoco”, sostuvo. Sobre el final, añadió que se enteró por los medios de la causa, solo cuando apareció su nombre en ella . “La verdad me asombré [por las fotos]. Yo nunca me percaté de esas cosas”, sostuvo.

La testimonial de Tonietti dejó un reguero de dudas tanto en la querella como en la fiscalía. “Para mí incurrió en falso testimonio”, afirmó D’Alessandro, al término de la audiencia. “Se le preguntó [por el moretón], pero dice que no vio nada. Inclusive el fiscal le hizo saber que figuraba como trabajando en esos días en la quinta, en el periodo del moretón. Dice que no lo vio, dice que muchas veces la vio desnuda incluso a Fabiola, pero que no vio ningún moretón”, afirmó.

Una fuente con llegada al entorno de Fernández resaltaba el tramo de la testimonial que refiere a la esteticista Aguirre. Según interpretaba, la alusión a los pinches contradecía la versión de Aguirre, que aseguró que su tratamiento no dejaba secuelas.