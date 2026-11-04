Una exministra provincial renunció a Argentinos por la Educación tras la reunión de la ONG con Milei

La diputada provincial y exministra de Educación de Santa Fe Claudia Balagué renunció ayer a Argentinos por la Educación, luego de que representantes de la organización de la sociedad civil mantuvieran el lunes una reunión con el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Balagué anunció su salida del comité de exministros con una dura carta dirigida a las autoridades de la entidad, en la que argumenta que la decisión responde a una “insalvable discrepancia ética y política frente al posicionamiento asumido por la organización” tras el encuentro con el jefe del Estado, que no contó con la presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

“Considero inadmisible que un espacio abocado a defender la educación pública valide de forma institucional una supuesta agenda de ‘avances’ en alfabetización, omitiendo de manera pública el feroz desfinanciamiento que este gobierno ejecuta sobre todo el sistema educativo nacional y universitario”, sostiene la exministra socialista en la nota que publicó en Instagram.

Argentinos por la Educación, que encabeza como director ejecutivo desde hace pocos meses el exfuncionario en el gobierno de Cambiemos, Víctor Volman, presente en la reunión con Milei, también tiene entre sus filas como miembro académico a Mariano Narodowski, exministro de Educación porteño en tiempos de Mauricio Macri como jefe de gobierno.

La organización se define “plural, independiente y federal” y trabaja para “contribuir a transformar la educación a través de datos, acuerdos y campañas”. LA NACION intentó contactar a Argentinos por la Educación, pero no obtuvo respuesta.

Además de Volman, participaron del encuentro del lunes el vicepresidente de la entidad, Ricardo Torres; la secretaria, Constanza Gorleri; el tesorero, Roberto Hernán Souviron; y los vocales Karina Alejandra Stocovaz y Alejandro Martín Tamer.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, no participó del encuentro con Argentinos por la Educación

“Durante el encuentro, los representantes de la organización reconocieron al Presidente por el cumplimiento del compromiso asumido durante la campaña electoral en materia de alfabetización, que fue implementado y, según destacaron, obtuvo resultados”, afirmó el Gobierno en el comunicado oficial. La organización había impulsado el denominado compromiso por la alfabetización antes del triunfo electoral de Milei en 2023, y había sido firmado por todos los entonces candidatos presidenciales.

Al respecto, Balagué habló del “vaciamiento de la alfabetización”: “Mientras se celebra públicamente el Plan Nacional de Alfabetización frente a las autoridades nacionales, se silencia el hecho de que a ese mismo programa se le recortaron $35.288 millones de pesos, quedando reducido a un imperceptible 0,06% del PBI”.

Pettovello detalló ayer el estrecho vínculo que tiene con Argentinos por la Educación, con quienes dialoga desde antes de asumir la gestión: “Me ayudaron incluso a la planificación y a elegir gente que me pudiera acompañar”. En ese sentido, destacó en Radio Mitre el carácter apartidario de la entidad y valoró la reunión que mantuvieron con Milei: “Vinieron a hacer un reconocimiento por el compromiso por la alfabetización porque por primera vez pasó a ser una política de estado consistente, por los resultados de las pruebas Aprender”.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano telam-14399

“Silencio corporativo”

En su carta de renuncia, Balagué enumera una serie de elementos en los que basa su rechazo al gobierno nacional, al menos en materia educativa: la caída del gasto nacional en cultura y educación; “la destrucción del salario docente y la paritaria nacional”; y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con el recorte del presupuesto a las universidades públicas y la “caída en picada” de los salarios docentes y no docentes.

“Como defensora de la educación pública y con base en mi trayectoria de gestión, no puedo convalidar con mi pertenencia un silencio corporativo que elude denunciar el desfinanciamiento estructural. No es aceptable que una organización de la sociedad civil como esta, salga de una reunión en Casa Rosada sin pronunciar una sola palabra pública sobre el vaciamiento presupuestario”, cuestiona la exministra en su nota.

La diputada provincial y exministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué X - Claudia Balagué

Y concluye: “La educación pública requiere un compromiso inquebrantable con el financiamiento efectivo y con los resultados reales en las aulas, no de concesiones discursivas ante un gobierno que ha decidido desertar de sus obligaciones constitucionales en la materia”.

En diálogo con LA NACION, Balagué señaló que “no era momento para hacer una felicitación precisamente, sino para plantear lo que se está haciendo mal en educación y lo que se está desfinanciando”. Remarcó que habría descontento por la reunión entre varios exministros que integran la organización y dijo no haber estado avisada del encuentro.

Según describió la legisladora, el comité de exministros es una suerte de organismo asesor de la entidad, que se reúne una vez al año “o cuando hay una actividad específica en Buenos Aires”.

Balagué es diputada provincial de Santa Fe por el bloque socialista Frente Amplio por la Soberanía, un grupo de dirigentes opositores a la gestión del gobernador radical Maximiliano Pullaro, cercano a la Casa Rosada. Fue, además, ministra de Educación de la provincia entre 2012 y 2019, durante los gobiernos socialistas de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.