Una ladera de Cristina le enrostró una vieja anécdota a Kicillof y Ferraresi salió a decirle que mentía

Antes de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, felicitara a Cristina Kirchner por asumir al frente del Partido Justicialista (PJ) nacional, la senadora Anabel Fernández Sagasti, bien cercana a la expresidenta, le enrostró una vieja anécdota vinculada a cómo se anunció que él iba a ser el candidato K para la gobernación bonaerense en 2019. Pero su recuerdo no cayó bien, ya que salió a responderle el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, enfrentado a La Cámpora y de sintonía con Kicillof.

El martes por la tarde, Fernández Sagasti arremetió contra el gobernador. “Lo personal es político. Nosotros sabemos que es así, no sé qué le pasó por la cabeza. Yo le diría ‘hermano, si tenés carroñeros al lado tuyo que se alimentan de esta pelea, porque hay quienes se alimentan de esta pelea, volvé a la esencia, hermano, a la esencia’”, aseguró en el streaming Gelatina, después de que el mandatario de la Provincia no optara ni por Cristina Kirchner ni por Ricardo Quintela en la interna del PJ. Con eso, la senadora mendocina envió dardos no solo a Kicillof sino también a su entorno, al que el cristinismo apunta por esta movida. Entre ellos se ubican Ferraresi y también el exsecretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, que es ministro de Desarrollo en el Ejecutivo provincial.

En eso, Fernández Sagasti fue hacia atrás y rememoró el momento en que a Kicillof lo eligieron como el candidato para ser gobernador, en línea con lo que había contado la intendenta camporista Mayra Mendoza, de Quilmes, la semana anterior. “Yo no me acordaba, me lo contó [Gustavo] Arrieta, exintendente de Cañuelas, que fue apoderado conmigo [de la lista de Cristina]. Estábamos firmando avales, estuvimos como siete días, los 130.000 avales, y me contaba y yo no me acordaba. La candidatura de Axel a la provincia de Buenos Aires como gobernador fue anunciada por un tuit de Insaurralde”, indicó la legisladora, sobre aquellos momentos.

Esto ante las quejas del entorno del gobernador, que se encontraba en México para la asunción de Claudia Sheinbaum cuando, sin que él esté enterado, comenzaron a aparecer mensajes de X, que inició el senador Eduardo “Wado” de Pedro, para pedir por Cristina Kirchner al PJ.

Pero no fue solo eso. “Te digo una infidencia: tenía que ser el de Avellaneda [el que lo comunicara] y no quiso, no quiso Ferraresi hacerlo porque [Kicillof] no era de provincia de Buenos Aires, era un porteño ”, aseguró Fernández Sagasti y acotó: “Lo hizo él [Insaurralde], todos se enteraron por el tuit, y salieron y dijeron ‘se acabó la discusión, es Axel Kicillof’. Así se anunció la candidatura. Así que cuando te toca a vos, está bien; ¿y cuando no te toca? Hay que mirar para adelante, Axel tiene que estar, hay que convocarlo... Lo que a mí me hace ruido es que por primera vez él tiene un cargo institucionalmente superior al de Cristina, que no tiene cargo, ¿y tiene esta actitud?”.

Entonces, Ferraresi se dio por aludido y respondió. “Que nadie se confunda con mentiras. Siempre estuve y voy a estar del mismo lado” , indicó el intendente de Avellaneda junto a los dichos de Fernández Sagasti, pero también con capturas de dos tuits. Uno, suyo, a las 15.18, el 28 de mayo de 2019, donde decía: “Ya tenemos fórmula en la Provincia: Kicillof y Magario”. Otro, de Insaurralde, el mismo día, pero a las 18.51: “Felicitaciones Kicillof y Magario, nuestra fórmula en la provincia de Buenos Aires. Vamos a construir juntos esperanza y futuro para los bonaerenses”. Con eso, el intendente quiso demostrar no solo que había tuiteado, sino que lo había hecho antes que su entonces par de Lomas de Zamora.

“Es tiempo de trabajar y proponer alternativas a Milei. En eso debemos enfocarnos, un peronismo fuerte, unido y con futuro junto a Axel Kicillof ”, sentenció Ferraresi, uno de los principales promotores de una candidatura del gobernador para presidente en 2027, que tiene altísimas fricciones con La Cámpora.

— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) November 6, 2024

Después del enojo de Cristina Kirchner con él por no respaldarla explícitamente para la interna, el gobernador la felicitó el martes por la noche luego de que el PJ la proclamara como nueva presidenta. Esto tras el fallo de la jueza María Servini, que avaló al consejo partidario y aseveró que Quintela, el gobernador riojano que también buscaba la conducción, no contaba con los avales necesarios para competir.

“Felicito a Cristina Kirchner y a todos los compañeros y compañeras de la lista Primero la Patria por este nuevo desafío al frente del PJ”, escribió Kicillof, que antes se había quejado por la judicialización de la elección. El mensaje no fue replicado.

