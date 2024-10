Una mujer que trabajó con Fabiola Yañez dijo que no sabía que Alberto Fernández le pegara, pero admitió que vio “moretones”

Claudia Silvero, una mujer misionera que conoció a Fabiola Yáñez porque hacían juntas “trabajo social”, declaró bajo juramento ante la Justicia que no vio que el expresidente Alberto Fernández golpeara a su exmujer, pero dijo que sí la vio a ella con moretones.

La testigo adjudicó esas marcas a caídas producto del consumo de bebidas alcohólicas, dijo que presenció discusiones verbales de la pareja y contó un episodio de supuesta infidelidad de Yáñez.

Silvero declaró ante el fiscal federal Ramiro González, que investiga la denuncia de violencia de género de Yáñez. Todavía debe resolverse la recusación del fiscal que planteó Alberto Fernández para apartarlo de la causa. El juez Julián Ercolini ya le corrió vista a González para que conteste y luego resolverá.

Este testimonio es de los últimos antes de que el fiscal -si sigue en la causa- finalice la redacción del pedido de indagatoria del expresidente por los delitos de lesiones leves y lesiones graves agravadas por violencia de género y por el vínculo, y amenazas coactivas.

Silvero, testigo propuesta por la defensa de Alberto Fernández, afirmó que a Yañez la conoció en 2019 por Instragam por su trabajo social en una ONG y que luego se encontraron en una estación de servicio en Misiones. Relató que Yáñez la ayudó a conseguir elementos para un merendero y le consiguió un puesto en Yacyretá, donde trabajo hasta marzo de este año. Dijo que se convirtió en su amiga y que conocieron a sus familias.

Contó que en una ocasión iban a merendar y Yáñez le pidió que ordenara sushi con champagne. En esa ocasión -dijo- presenció una discusión telefónica de Yáñez con Fernández, que le reclamó a su mujer que fuera a verlo. Pero Yáñez se quedó.

“Este episodio fue en 2020, cuando Alberto ya era Presidente. Yo nunca vi que Alberto la haya golpeado. Sí muchas discusiones porqué Fabiola estaba en estado de ebriedad. Una vez fui testigo en una cena que Fabiola estaba muy ebria y a Alberto le daba vergüenza”, dijo la testigo.

Contó que Fabiola tampoco le dijo que Alberto Fernández le pegara. “Ella me contaba que Alberto chateaba con otras mujeres, que veía eso en el celular de Alberto. Ella hacía capturas de las conversaciones de él. Sí la vi muchas veces golpeada, pero por otras cosas. De hecho, yo la vi tambaleándose y golpeándose”, relató.

“Yo la veía mucho. A la quinta de Olivos habré entrado 25 veces, entre 2020 y 2023. Algunas veces me quedé a dormir. Seguro hay registro de mis ingresos. De los hechos que me leyeron [las acusaciones de Yañez contra Fernández] yo nunca vi nada. Una vez vi a Alberto ingresar a huéspedes cuando Fabiola dormía ahí pero fue muy amable, le había traído un regalo a Fabiola”.

Relató que Fabiola viajaba a Misiones por sus recorridas por merenderos, pero también “porque quería salir de Buenos Aires, estar sin Alberto”. Contó que en una de esas ocasiones, en junio de 2021, se vio con un hombre que se llamaría Marcelo Marchi. “Lo fui a buscar y cuando se encontró con Fabiola me sorprendió que lo saludó con un beso en la boca. Su nombre era Marcelo Marchi, algo así”, testificó.

Dijo que en esas ocasiones se quedaban dormir en un quincho con su mama, Verónica, su hermana Tamara, su hija y una amiga de Fabiola llamada Florencia. “Marcelo llegó otro día a la mañana y yo lo fui a buscar al aeropuerto. Todos volvieron en el avión presidencial”, relató.

“[Yañez] Llegó con un golpe en el ojo, creo que en el derecho. Me dijo que se había lastimado en el baño. Pasó desapercibido. El golpe era algo rojo arriba de la ceja, nada muy importante porque si no me hubiese dicho que le busque algo para curarse”, relativizó.

Silvero contó cómo se transformó en testigo de este caso. Dijo que mediante la mujer de Daniel Rodríguez, el exintendente de la quinta de Olivos, le dejó un mensaje a Alberto Fernández cuando vio en televisión el golpe de Yáñez. Ella quería declarar que el golpe que vio por la televisión no era el que le vio en junio de 2021. Así fue como el expresidente la llamó, la contactó con su abogada Silvina Carreira y declaró ante un escribano.

Contó esta mujer que Yáñez vivía en el chalet de huéspedes donde tenía un armario en el que guardaba bebidas. “Fabiola se sentía más relajada en huéspedes. Podía tomar y fumar tranquila sin Alberto”, relató. En ese edificio de la quinta presidencial al que se había mudado la entonces primera dama la visitaban familiares y amigos, como Emanuel López, Federico Consagra y Federico Agran, dijo la testigo, que contó que “después de la publicación de la foto de la fiesta de Olivos no fueron más”. Silvero agregó: “Tampoco vi más a las amigas”.

Claudia y Fabiola se vieron hasta noviembre de 2023. “En Misiones yo hacía trabajos a nombre de ella, entregas de insumos para escuelas o merenderos”, dijo.

