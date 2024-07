Una periodista atacada por Milei respondió a las críticas del Presidente

Escuchar

“Cecilia Boufflet intenta corregir lo que no solo no sabe sino que tampoco entiende”, sostuvo este miércoles el presidente Javier Milei sobre la periodista de TN. Fue cuando el mandatario intentó dar de baja las versiones que indican que el aumento del dólar blue que se produjo en los últimos días podría impactar en la inflación, el indicador que mira el Gobierno y que lleva a la baja para mostrar resultados económicos.

Tras eso, Boufflet le contestó y dijo que le pareció una “salvajada” el comentario del líder libertario, ya que alegó que Milei no conocía el contenido completo de la charla que se dio en televisión. También señaló que cargó contra ella y no contra el conductor del programa, Jonatan Viale, a la vez que le pidió al mandatario que se aboque a la gestión. “ Javier, mirá menos televisión y reglamentá el RIGI” , asestó.

Convencida de que el Gobierno tiene “un problema con las preguntas”, la periodista repasó: “Ayer le preguntamos a Lilia Lemoine si la preocupaba que la suba del dólar repercuta en los precios. Y Lilia Lemoine nos explicó o intentó explicarnos que la suba del dólar no es inflación. Es cierto eso, yo se lo dije y ayer de hecho lo discutíamos cuando yo decía que, aunque suba el dólar, probablemente muchos precios no suban porque no hay emisión y recesión”. Esto en Radio Mitre, una vez que Milei ya había tuiteado en respaldo a la diputada nacional de su partido.

.@lilialemoine demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía.

Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o… https://t.co/GFTpHwTRqc — Javier Milei (@JMilei) July 3, 2024

“Yo le hice una pregunta, pero lo que hace el Presidente es republicar un video con el corte de esa parte de la entrevista explicando que la suba del dólar no genera inflación, me menciona a mí y dice no solo que no entiendo, sino que intento corregir a Lemoine. Lo que me parece es que no escuchó la entrevista, la vio en vivo y creo que vio el recorte y aprovechó eso para explicarlo. Elige mi pregunta y no elige la de Jony, porque Jony le dice: ‘La inflación es la suba generalizada de los precios’. Que es la posición típica del keynesianismo. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso, yo estoy más de acuerdo con Milei y con Lemoine, lo hablamos afuera del aire de hecho con Lemoine, pero él elige atribuírmelo así”, enfatizó Boufflet.

Segura de que era “más cómodo” para el Presidente “pelearla” a ella que a Viale , la especializada en economía también indicó: “Yo además hablé con Lemoine después del aire diciéndole: ‘Yo entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo, te estoy preguntando para que digas tu posición’. Pero bueno”.

Y siempre bajo esa línea, la columnista del programa de Jorge Lanata marcó: “Cuando [Milei] me responde a mí elige sostener esa posición e insistir. A mí lo que me impresiona es: él ignora qué pasó de verdad en esa conversación. Me parece una salvajada y le voy a contestar por eso, pero él ignora lo que pasa y lo usa comunicacionalmente. Está haciendo lo que hace siempre, en un punto ignora lo que pasó de verdad porque quiere dar esa batalla: el dólar no implica suba de los precios. Es una pregunta, yo no hice un comentario. Y él me trata de imbécil”.

Asimismo, Boufflet comparó el comportamiento del Presidente con los que tenía el kirchnerismo y recordó un paso del vocero presidencial por Mitre la semana pasada. “Cuando vino [Manuel] Adorni yo le hice una pregunta y él me respondió: ‘Parecés kirchnerista, querés que se haga todo el 11 de diciembre’. Yo le dije: ‘El único que parece kirchnerista sos vos que no quiere responder preguntas’. En ese punto creo que no fue gratis, porque a mí Javier Milei me tenía bloqueada, no me escribía. Mi respuesta es: Javier, mirá menos televisión y reglamentá el RIGI ”, cerró.

En las últimas horas, el Presidente elevó la tensión con la prensa. El miércoles, había arremetido contra María O’ Donell, Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sofía Martínez por ir a transmitir la Copa América para Urbana Play. Al grupo le achacó ser de izquierda y presentarse como periodismo crítico, pero utilizar “plata ajena” para viajar.

