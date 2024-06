Una rama del Instituto Liberal de Praga desconoció el premio que recibió Javier Milei

Escuchar

Tras la distinción del Instituto Liberal de Praga que recibió este lunes el presidente Javier Milei, se conoció que una rama de la organización desconoció el premio que le fue entregado al mandatario. Según pudo saber este medio, la controversia se desató por una interna propia dentro del mismo ente.

“Ha habido informes en los medios de que el Instituto Liberal entregará el Premio Anual 2024 a Javier Milei. No es verdad. Este mensaje está siendo difundido sin autorización de nuestra parte por personas que no participan en las actividades del Instituto Liberal desde hace varios años, no tienen ningún cargo en el instituto y no tienen derecho a hablar en su nombre”, señalaron a través de un comunicado publicado en la página web del Liberální Institut, luego difundido por redes sociales, días antes del arribo de Milei a Praga.

Na webu @e15news je stále uvedeno, že Javier Milei zítra obdrží naši Výroční cenu. Není to pravda, jak jsme dávali na vědomí.



Někteří z organizátorů zítřejšího eventu se sice za představitele Liberálního institutu vydávají, avšak Veřejný rejstřík potvrzuje, že neoprávněně. — Liberální institut (@libinstcz) June 23, 2024

“El director del instituto, el consejo académico, el director de investigaciones, el economista jefe y otras personas que realmente han participado en el funcionamiento del instituto en los últimos años no están de acuerdo con la premiación de Javier Milei. El premio anual para el año 2024 ya ha sido entregado y lo recibió Alain Bertaud”, se destacó en el comunicado.

A lo largo del mensaje, difundido también por Martin Panek, quien figura en la página web del instituto como actual director del organismo, se instaba a los organizadores del evento a no utilizar el nombre del Instituto o el “logotipo e identidad corporativa”, para promocionar el encuentro que finalmente se realizó este lunes en el Palacio Žofín.

Es el mismo Panek quien en las últimas horas también utilizó sus redes sociales para cruzar a quien figura como fundador de la Institución, Jiri Schwarz, además rector de la Universidad Anglo-Americana en Praga. Schwarz fue uno de los encargados en difundir que Milei iba a recibir el premio.

V médiích se objevily zprávy, že udělíme Výroční cenu 2024 Javieru Mileiovi. https://t.co/ETKHhtnswW Není to pravda. Tuto zprávu neoprávněně naším jménem šíří osoby, které se na činnosti institutu nijak nepodílejí, nemají v institutu žádnou funkci a nemají právo za něj mluvit. — Liberální institut (@libinstcz) June 21, 2024

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales la polémica responde a una interna dentro de la misma organización y entre las autoridades de la misma.

“Hay más de un instituto liberal en Praga y, como sucede siempre, algunos suelen ser desprendimientos de los anteriores. Uno le dio el premio y el otro aclaró que ellos no”, resumieron allegados al Gobierno, al tanto de la gira europea, en relación a la polémica desatada en las últimas horas.

En su discurso de este lunes, el presidente argentino volvió a vanagloriarse de haber hecho el ajuste fiscal “más grande de la historia de la humanidad” en seis meses de gobierno y de haber estabilizado la economía.

En el Palacio Žofín de Praga, Milei cuestionó por tendenciosa la formación que recibió en la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires y relató cómo se convirtió a la Escuela Austríaca. Según él, en su experiencia, su “background académico” fue muy importante porque es lo que orientó “cada toma de medidas”.

Frente a sus anfitriones checos, Milei insistió en que él es la persona indicada para cambiar la suerte de la Argentina, un país que, según él “tiene en lo económico dos problemas muy claros: que no crece y que tiene una inflación desbordada”. Milei afirmó: “Entonces, era claro que necesitaba un especialista en crecimiento y en dinero. Bueno, la gente no se equivocó, el 56% eligió al especialista en crecimiento y dinero, que es mi caso”.

LA NACION