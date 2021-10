Una senadora de Juntos por el Cambio criticó con dureza a Cristina Kirchner por retirarse del Senado

Este miércoles, la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Kirchner fue criticada con dureza por una senadora de Juntos por el Cambio. La parlamentaria Laura Rodríguez Machado la acusó de no presenciar las sesiones en vivo, sino por televisión.

“Quiero dejar constancia que la presidenta viene, abre la sesión, cantamos el himno, estamos un ratito, y se va. Nunca se queda en las sesiones. No sé si lo ve por televisión...”, lanzó Rodríguez Machado, en una jornada donde la vicepresidenta estuvo en la cámara alta y se puede ver en un momento cuando se retira.

La senadora Laura Rodríguez Machado criticó a Cristina Kirchner

Machado relacionó el hecho con las críticas que en su momento recibió Mauricio Macri cuando reconoció que a las 19 cerraba su jornada. “Porque otros critican de Netflix, pero ella estará viendo en la televisión la sesión y no sentada donde tiene que estar, que es presidiendo la sesión de este honorable cuerpo. Quiero dejar constancia de eso porque va a venir dos minutos antes de que votemos y, como señala cosas, yo también señalo cosas”, dijo ofuscada.

Cristina Kirchner se fue del Senado alrededor de 45 minutos después del inicio de la sesión

Por otro lado, Rodríguez Machado también cuestionó el temario de los proyectos de ley que se trataron. “Llamaron a la primera sesión presencial después de tantos meses y, en vez de tratar temas que a la gente le preocupan, están tratando de pegarle a Mauricio Macri con una cuenta de inversión aprobada por la Auditoría Técnica en un discurso político, para pensar que así nos restan votos electorales”, disparó.

“No le tenemos miedo a la denuncia. De hecho, Macri no tiene fueros”, señaló la parlamentaria. Y volvió a apuntar contra la vicepresidenta: “Si ustedes no tuvieran miedo a las denuncias, Cristina renunciaría a sus fueros. Ella sí los tiene y se trató de proteger con esos fueros siempre. Así que no estoy diciendo nada que la sociedad no sepa, que la gente no entienda y esa es la motivación con la que votó el 12 de septiembre”.