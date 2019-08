Una serie de traspiés del kirchnerismo generaron reacciones oficialistas

Alberto Fernández senaló a la científica Pitta

El señalamiento de Fernández a una científica, la minimización de las amenazas a Vidal y un mensaje mafioso a Bullrich, todo en 24 horas

La respuesta descalificatoria de Alberto Fernández a una científica que explicitó su apoyo a Cambiemos, en pleno acto de campaña. Las declaraciones de Fernando Gray, intendente kirchnerista, minimizando las amenazas que sufrió la gobernadora María Eugenia Vidal en 2016. Un muñeco colgado con la cara de la ministra Patricia Bullrich con el uniforme de Gendarmería, abandonado antes del amanecer en La Matanza. En menos de 24 horas, ocurrieron tres episodios polémicos que tuvieron al oficialismo como objetivo y que generaron una inmediata reacción desde referentes de Juntos por el Cambio, tal como viene ocurriendo últimamente.

El primero de los tres episodios sucedió anteayer a la noche. Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, nombró durante un acto en Ciudad Universitaria a la científica Sandra Pitta, quien firmó una carta en apoyo a la reelección de Mauricio Macri. Además, Pitta había denunciado en un tuit la amenaza de un colega kirchnerista, que le había dicho que se quedaría sin trabajo "si ganan los Fernández".

"A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho, igual que todos ellos", afirmó Fernández frente a un auditorio repleto de científicos que estallaron en risas.

Pitta manifestó que se sintió "apretada" y calificó la actitud de Fernández como un "acto fascista". "Yo necesito respeto y que no me nombre, porque yo trabajo en ese lugar. Lo que Alberto logró con esto fue fortalecer el miedo. Porque fue decir 'te conozco'", expresó Pitta, en diálogo con LN+. También agregó que "mucha de la gente que vota a Cambiemos dentro del sistema científico no lo dice".

Frente a la polémica, el diputado oficialista Waldo Wolff anunció en Twitter que presentó un proyecto en Diputados para "repudiar la intimidación de un candidato a presidente a la ciudadana Sandra Pitta, por atreverse a decir que va a votar a otra fuerza política. No podemos naturalizar conductas fascistas". El Estatuto del Conicet establece que ningún científico o investigador puede ser despedido por su ideología.

El segundo episodio ocurrió anteayer a la noche, cuando el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, minimizó las amenazas que Vidal sufrió hace tres años. En ese entonces, la gobernadora había recibido una bala en el garaje de la casa donde vivía.

En la TV, Gray minimizó la amenaza a Vidal

"A estos les dejan un cosito así [en referencia a la bala] y andan llorando por los canales", dijo Gray en América TV. Varios funcionarios y ministros bonaerenses respaldaron a Vidal y criticaron los dichos de Gray.

"En estos años dimos peleas contra muchos poderosos que antes eran intocables. Me parece muy bajo hablar de 'cosito', ya que era una bala", expresó en Twitter el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, tuiteó: " ¡Ninguna amenaza se puede minimizar! Parece no haber un freno en la vergüenza".

"Me parece irrespetuoso. Nadie se victimiza por el tema, María Eugenia Vidal cuenta lo contable. La expresión de Fernando Gray es el riesgo de naturalizar estas cosas", apuntó el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza.

También respaldaron a Vidal otros referentes de Cambiemos, como Silvia Lospennato, Alex Campbell y María Luján Rey.

El último de los tres hechos polémicos ocurrió ayer a la mañana, antes del amanecer. En medio de la noche, c olgaron un muñeco uniformado con la imagen de la ministra Bullrich, en un puente peatonal de la ruta nacional 3, a la altura de Rafael Castillo, La Matanza.

Un muñeco colgado con la foto de Patricia Bullrich

Aunque todavía no se conoce a los responsables, se abrió una investigación para determinar si se trata de una amenaza mafiosa hacia la ministra.

El hecho, además, coincidió con el segundo aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en Esquel, en una protesta mapuche en la que intervino Gendarmería.