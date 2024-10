Uno de los diputados apuntados por Cristina Kirchner le contestó: “Con el dedo acusador y una regla en la mano es inviable”

Escuchar

El diputado nacional Alberto Arrúa (Innovación Federal-Misiones), que ayer aportó su voto en el Congreso para sostener el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento univeristario a pesar de haberla apoyado originalmente, criticó a la expresidenta Cristina Kirchner, quien lo incluyó en una lista de diputados a los que acusó de “transfuguismo político” por haber respaldado el rechazo presidencial. El legislador le reprochó a la expresidenta tener “el dedo acusador” y se preguntó si su objetivo en el peronismo no es dejarlo “a medida de La Cámpora”.

En su mensaje, Cristina Kirchner aludió a Arrúa: “Se puede ver la carita sonriente y los deditos en V de otro diputado del peronismo de Misiones que hizo lo mismo[por el voto favorable al veto de Milei]”. Y completó: “Ese legislador es, además, secretario general del Partido Justicialista en la provincia de Misiones y no solo había votado el financiamiento universitario, sino que prometió públicamente rechazar el veto de Milei. Sin embargo, por alguna desconocida alquimia, terminó siendo uno de los cinco votos peronistas que, de haber cumplido con su mandato, habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento, sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes en clase”.

EL VETO Y EL VOTO



Ayer, de los 99 diputados y diputadas que conforman el bloque de UxP (integrado mayoritariamente por el peronismo, acompañado por otras fuerzas aliadas), 98 cumplieron con el mandato del voto que los llevó a ocupar una banca en representación del pueblo.



Sin… pic.twitter.com/2dB1gtuXBC — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 10, 2024

“Esta realidad que ya es inocultable nos obliga hoy, más que nunca, a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible”, subrayó la expresidenta. En una serie de mensajes en su cuenta de la red social X, Arrúa la criticó. “Quizás lo torcido tiene muchas causas, entre ellas la forma de construir política de un espacio de dirigentes que hoy la rodean creyendo que se pueden arrogar la capacidad de ‘enderezar’ lo que ellos torcieron” , replicó.

Querida @CFKArgentina,

Siguiendo con su metáfora sobre lo que está torcido (o no tanto). Los árboles cuando nacen para crecer derechos necesitan un “tutor”. El peronismo post 2001 tuvo que nacer de nuevo. Quizás el “tutor” no anduvo del todo bien. Abro hilo👇 — Alberto Arrua (@albertoarruaok) October 10, 2024

“Mejor, hagámonos cargo de que si hay algo torcido todos tenemos algo que ver. Porque creer que se puede ‘debatir en unidad’ con el dedo acusador y una regla en la mano es inviable” , reprochó Arrúa, al apelar a las frases que utilizó Cristina para aceptar competir por la presidencia del Partido Justicialista.

“ ¿Y si transparentamos? ¿Le interesa enderezar lo torcido o podar al peronismo de las ramas que le molestan y quedarse con un arbolito a la medida de La Cámpora? Lo digo habiendo sido parte fundacional de la orga [sic] en Misiones”, sostuvo Arrúa, que resaltó: “Y como soy peronista y el PJ estaba cerrado en mi provincia, por mandato nacional, me acerqué al Frente Renovador de la Concordia Social, que construyó un esquema amplio para contenernos a todos y transformó la vida de los misioneros en los últimos 20 años”. El Frente Renovador de la Concordia Social es el partido político provincial que lidera Carlos Rovira, exgobernador y jefe provincial que tiene una opinión definitiva para proponer candidatos a gobernador en el oficialismo local.

El lunes, en declaraciones a la radio Futurock, Arrúa había asegurado que votaría en contra del veto. “Voy a votar afirmativamente por la insistencia de la ley de financiamiento universitario”, había anticipado en esa entrevista, en la que también subrayó: “Fuimos parte del dictamen de esta ley, yo no puedo hablar por el resto pero no voy a apoyar el veto de Milei, y como peronista no apoyo ninguna de sus políticas”.

Arrúa afirmó también que el PJ de Misiones apoya la postulación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como presidente del justicialismo nacional. “Respetamos el lugar histórico de la compañera Cristina, pero es un momento de una conducción nueva y una mirada más federal”, dijo en su intervención radial.

