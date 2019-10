Unos 385.000 argentinos están habilitados para votar en el exterior

Podrán hacerlo por correo postal o de manera presencial en el consulado

Los 385.000 argentinos que viven en el exterior tienen, a partir de este año, una nueva modalidad para emitir su sufragio, que es a través de l voto por correo postal, además de la tradicional fórmula de concurrir al consulado correspondiente.

Los argentinos que viven y que figuren en el Registro de Electores Residentes en el Exterior votan a través de una boleta única.

Pueden votar solo para cargos nacionales: es decir, presidente y vice, y diputados y senadores nacionales correspondientes al distrito del último domicilio registrado en la Argentina.

Para aquellos que estén empadronados como residentes en el exterior, el voto es optativo; por lo tanto, si no votan, no es necesario que justifiquen su no emisión del sufragio.

Pero en el caso de que la persona esté de viaje por turismo, o si vive en el exterior pero no tiene un domicilio extranjero en el DNI, está obligada a votar igual o justificar su ausencia.

A partir de este año, se podrá votar por correo postal, para lo cual había que registrarse antes del 29 de julio pasado y enviar el voto hasta ayer.

El voto por correo fue implementado por el Poder Ejecutivo este año para promover una mayor participación cívica de los argentinos residentes en el exterior.

Según los registros oficiales, solo 3 de cada 100 argentinos residentes en el exterior y en condiciones de votar lo hicieron en las elecciones presidenciales de 2015, es decir, apenas un total de 10.000 personas.

En tanto, para votar en forma presencial, deben concurrir el mismo día de la elección -entre las 8 y las 18- al consultado o delegación diplomática correspondiente.

Para saber si se está correctamente registrado, se debe consultar previamente el padrón y chequear que figura empadronado como residente en el exterior. Allí figurará la dirección del establecimiento donde se debe depositar el voto.

De los 385.000 argentinos habilitados a votar en el exterior, unos 5400 viven en el Reino Unido, según detalló Télam. En ese sentido, el consulado argentino informó que 306 personas eligieron el voto postal, cuyo proceso fue cerrado ayer, y se escrutarán junto al resto de las mesas.