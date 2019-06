Juan Manuel Urtubey: "Me da pena verlo a Sergio Massa mezclado con La Cámpora"

El candidato a vice de Lavagna se refirió al cierre de listas del Frente de Todos y dijo que Pichetto privilegió su lógica personal Crédito: Alternativa Federal

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2019 • 08:38

El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey , lamentó hoy que Sergio Massa , su exaliado, haya acordado con el kirchnerismo para encabezar la lista de diputado nacionales del Frente de Todos, rodeado por dirigentes de La Cámpora.

"Me da pena ver a Massa con La Cámpora porque pensaba que era un dirigente que podía plantear futuro y algo superador. Y verlo mezclado en eso que no hace más que garantizar un esquema de poder que busca impunidad. A mí me preocupa mucho, pero cada uno es artífice de su destino", afirmó Urtubey en diálogo con Radio La Red.

Los líderes de la agrupación kirchnerista lograron buenas posiciones en las nóminas del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner ocupará el quinto lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Massa quedó al frente de la nómina, seguido por Luana Volnovich, otra integrante de La Cámpora.

Eduardo "Wado" De Pedro , que representa a la oposición en el Consejo de la Magistratura, quedó 9°. En tanto, el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque , al que se le vence su mandato en Diputados, va 7° en la lista.

El octavo lugar fue para otra integrante de la agrupación: Florencia Lampreabe. El actual diputado Rodolfo Tailhade, otro referente de La Cámpora, también buscará renovar su banca.

Respecto de la decisión de Miguel Ángel Pichetto de sumarse al oficialismo, Urtubey aseguró que el senador peronista "privilegió su lógica personal". "Me ofrecieron la vicepresidencia de Macri, pero para mí no se resuelve por cargos". yo colaboré con él, pero tengo una mirada diferente", remarcó el compañero de fórmula de Roberto Lavagna.

Urtubey arrancará la campaña con recorridas por Salta, Tucumán y Buenos Aires: intentará llevar la propuesta de la "tercera vía" que "saque a la Argentina de la grieta y la confrontación".

"Planteamos privilegiar un modelo de país que un cargo personal", dijo.