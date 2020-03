Usan salones de la Escuela de Cadetes para albergar detenidos

La cantidad de personas apresadas obligó a ampliar la capacidad policial y a desplegar un operativo inédito en la ciudad de Buenos Aires

Hernán Cappiello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020

El gobierno de la ciudad habilitó dos salones de la Escuela de la Cadetes de la Policía de la Ciudad para alojar a las 200 personas que quedaron detenidas en la capital por violar la cuarentena.

La medida extraordinaria fue dispuesta por el gobierno porteño debido a la cantidad de personas que violan las normas y salen de sus hogares sin justificación.

En la ciudad de Buenos Aires fueron detenidas en total 931 personas. La policía las trasladó hasta los salones de usos múltiples de la Escuela de Cadetes para constatar sus antecedentes penales, su situación migratoria y definir si eran excarceladas o no.

De estas 931 personas, unas 200 quedaron detenidas, dijeron a la nacion fuentes oficiales.

Esta es la mayor actividad de la Policía de la Ciudad, que de todos modos sigue teniendo presencia territorial en los barrios para combatir la presencia de estafadores que se hacen pasar por empleados de empresas de servicios y tratan de ingresar a los domicilios para robar.

Pero, según dijeron a la nacion fuentes del gobierno porteño, la cuarentena se convirtió en una solución drástica para el delito. Se desplomaron las denuncias y las intervenciones policiales por delitos en la ciudad, hasta los arrebatos en el centro o cerca de los centros comerciales desaparecieron por falta de personas a quienes arrebatar. Las calles el centro están desiertas y los shoppings cerrados.

De todos modos, la preocupación de la Secretaría de Justicia y Seguridad de la ciudad siguen siendo los casos de violencia doméstica.

Sobre todo porque en condiciones de cuarentena y con la posibilidad de que la pareja conviva más tiempo bajo el mismo techo, crece la posibilidad de que se multipliquen los casos.

Las denuncias todavía no crecieron, pero la Fiscalía General de la Ciudad está atenta porque el hecho de que no varíe el número no significa que no ocurran estos casos. Sobre todo teniendo en cuenta que es ahora mucho mas difícil para la víctima denunciar porque convive de manera obligada con su atacante.

Las fuerzas de seguridad de la ciudad están trabajando con el juzgado federal de turno de Luis Rodríguez y con la Fiscalía General de la Ciudad para dar respuesta a los desbordes que provocan el desafío de la cuarentena.

Tanto para los que quedan detenidos como para los excarcelados, una vez que se les labra un acta quedan notificados de la existencia de una causa penal por un delito contra la salud. Las autoridades judiciales, con la urgencia que amerite cada caso, les toman declaración indagatoria mediante una teleconferencia y luego resuelven su situación procesal.

A las personas les va a quedar abierta la causa penal, que eventualmente podrá resolverse mediante un juicio abreviado o una probation .

Los detenidos además fueron ubicados en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal y en las alcaidías.

La logística que está desplegando la policía porteña es gigantesca. En algunos casos acompañan a las personas hasta el domicilio; en otros, se quedan de consigna, según las instrucciones del juez. Los autos secuestrados de las personas que se desplazaban por la ciudad sin justificación llegaban ayer a 60.

La Ciudad, en ese sentido, está trabajando en forma coordinada con el gobierno nacional y con la provincia de Buenos Aires para tener los mismos criterios de sanción a los que violan la cuarentena.

La Ciudad habilitó una página web para tramitar excepciones, pero al recibir 10.000 pedidos por hora, colapsó. Las autoridades no creen que esa pueda ser la demanda de excepciones y que sobran los vivos. Por eso estudia poner en marcha un mecanismo de consulta on line con la Anses para que la policía pueda chequear en esa base de datos donde trabaja la persona que circula en cuarentena y si su tarea justifica su circulación.