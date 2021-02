Claudio Belocopitt se mostró indigando por el vacunatorio VIP

Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud privadas (UAS), se mostró indignado ante el escándalo de las vacunas VIP y aseguró que es una "inmoralidad" recibir una dosis antes de que el personal de salud.

"Tenemos que tener todos claro que un altísimo porcentaje de los trabajadores de la sanidad que se está rompiendo el culo para atender este semejante despelote que tenemos no está vacunada", dijo Belocopitt en una entrevista en Intratables, por América.

El presidente de Swiss Medical Group agregó, enojado: "Mientras esto ocurre, que pasen situaciones como la que conocemos hoy -y debe haber tantas otras- es una barbaridad. No le demos vuelta a la historia. Vacunarse en este momento por afuera del personal de sanidad es un acto de una extrema inmoralidad porque es el personal de sanidad el que se arriesga la vida todos los días para atender a la gente. Dejémonos de romper los huevos. Terminemos de vacunar a esa gente. Hace 10 meses salíamos a aplaudirlos todas las noches y ahora no los podemos vacunar".

"Pongamos las cosas sobre la mesa. No defendamos lo indefendible. Hoy las vacunas están en la Argentina, pero las tenemos que distribuir correctamente. No puede haber un médico o una enfermera sin vacuna; hasta que eso no ocurra, no se puede vacunar nadie", exclamó.

Luego recordó: "Mi vieja tiene 90 años. Y no va a estar vacunada hasta que no le llegue el turno. Yo, como actor del sistema, no voy a vacunar a nadie hasta que no esté hasta el último personal del sistema de salud, tanto pública como privada".

"Nosotros estamos hablando y en estos momentos hay médicos y enfermeras atendiendo a la gente en terapia y sin vacunas, mientras unos caraduras se están vacunando", cerró.

El presidente Alberto Fernández le pidió ayer la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, y designó en su reemplazo a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, luego de que Horacio Verbitsky admitiera públicamente que se le aplicó una vacuna contra el coronavirus en dependencias de esa cartera.

