Vacunas vip en Santa Fe: el gobierno de Perotti busca despegarse del escándalo y dice que fueron casos “aislados”

ROSARIO.-Luego de que se desatara un escándalo por la vacunación irregular en un hospital de Santa Fe, el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, enfrentó hoy una interpelación en la Cámara de Diputados provincial. El funcionario que responde al gobernador Omar Perotti negó que “haya un vacunatorio vip”, aunque admitió que “puede haber situaciones aisladas” de personas que se saltearon los turnos para inocularse.

El jueves pasado renunció el vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) Alberto Joaquín, de 78 años, luego de que admitiera que se había vacunado de manera anticipada en febrero pasado.

El escándalo estalló luego de que el jefe de Enfermería del hospital Eva Perón, Ariel Pérez, presentara una denuncia ante las autoridades del Ministerio de Salud el 24 de mayo pasado, en la que enumeraba por lo menos seis casos de irregularidades en la vacunación .

Ante la trascendencia de la polémica por la aplicación irregular de dosis contra el covid el viernes pasado los diputados provinciales citaron para este lunes al ministro de Gobierno para interpelarlo para que explique por qué se produjeron irregularidades.

Cuando se votó sobre tablas la convocatoria al ministro de Gobierno, el kirchnerismo salió a cuestionar esa decisión, porqué se había citado a Sukerman, funcionario que pertenece a La Corriente, que lidera Agustín Rossi, y no a la titular de la cartera de Salud, Sonia Martorano, que forma parte del entorno cercano de Perotti. Las tensiones internas en el peronismo comenzaron a hacerse visibles .

El presidente del bloque del PJ, Leandro Busatto, planteó esa discrepancia y el diputado Ricardo Olivera, presidente del peronismo santafesino, le agregó una ironía: “En la próxima, cuando citen a Martorano para interpelarla por la reforma constitucional nosotros también vamos a votar en contra”. La explicación que dieron los legisladores de la oposición era que buscaban “respuestas políticas” ante este escándalo.

En el kirchnerismo provocó fastidio que fuera Sukerman el que debió “poner la cara” ante un problema donde el que tiene las respuestas es el Ministerio de Salud. Pero del entorno del perottismo, que hace dos semanas lanzó su línea política propia Hacemos Santa Fe, remarcaron que fueron los diputados, donde la oposición tiene mayoría, los que definieron que el ministro de Gobierno fuera interpelado. Varios legisladores, como Olivera y Lucila de Ponti, esta última del Movimiento Evita, destacaron en sus intervenciones que hubiese sido mejor que las respuestas las diera la ministra de Salud.

Sukerman se mantuvo en la postura de que no existió en Santa Fe un vacunatorio vip, sino que se sucedieron situaciones irregulares de “forma aislada”, y afirmó que el gobierno siempre intervino de manera rápida ante cada hecho, como ocurrió el 27 de febrero pasado en Reconquista, donde se detectó que 64 funcionarios del hospital público y varios familiares se habían vacunado. “No queremos que se empañe la vacunación histórica que se está llevando a cabo en Santa Fe”, remarcó en varios tramos del debate.

Adrian Maglia, intendente de la ciudad de Granadero Baigorria, sería uno de los involucrados en la polémica por las vacunas de privilegio Municipalidad Granadero Baigorria

“No significa que no pueda haber errores, filtraciones o personas que quieran saltearse. Quiero dejar claro que no hay una decisión política. En la provincia de Santa Fe no hay vacunatorios vip”, destacó el funcionario.

El ministro de Gobierno recordó, en defensa de la administración de Perotti, que ningún miembro del gabinete, entre ellos el gobernador, se vacunó antes de que le tocara el turno asignado. Varios legisladores peronistas hicieron hincapié en marcar como diferencia el caso del intendente de Rosario, Pablo Javkin, que se inoculó el 12 de enero pasado, pero lo hizo público en una entrevista con El Diarioar casi un mes después.

El ministro de Gobierno provincial prefirió no cargar contra el jefe comunal rosarino, con quien compitió por la intendencia en 2019, algo que fue a contramano de lo que plantean cerca de Perotti, que creen que a Javkin no lo afecta ningún escándalo, como el robo de las 100 vacunas de un distrito municipal.

Los legisladores de la oposición, como el radical Maximiliano Pullaro y el socialista Joaquín Blanco, ambos en el Frente Progresista, criticaron la falta de respuestas concretas del ministro de Gobierno.

“Esperábamos menos generalidades y más precisiones del ministro Sukerman. Ante maniobras tan graves no aparecen los responsables políticos, y todo parecería que se reduce a responsabilizar a los directores de los hospitales”, opinó el exministro de Seguridad de Santa Fe.

El diputado Carlos Del Frade le pidió a Sukerman que el gobierno “debe explicar los errores que se cometieron”. Y desgranó la “grave” situación que enfrenta el jefe de Enfermería del hospital Eva Perón, que fue el que denunció las irregularidades. “Hoy Ariel Pérez pidió una hora para salir del hospital para acercarse a un gremio a pedir protección. Se tuvo que mudar de Granadero Baigorria, porque se siente perseguido”, afirmó.