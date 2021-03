Vacunas Vip: Ricky Maravilla se vacunó contra el Covid-19 sin turno

Las irregularidades en la inoculación contra el coronavirus siguen creciendo. Esta mañana, Luis Ricardo Aguirre, conocido como Ricky Maravilla, de 75 años, admitió que recibió la primera dosis de la vacuna contra el virus en el hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta, en contradicción con lo que establece el protocolo nacional de vacunación.

En una entrevista televisiva, el músico justificó la aplicación de la dosis en su edad, aunque en la página web de gobierno salteño aún no se encuentra habilitada esa opción. Sin embargo, el cantante contó que por el llamado de un familiar se enteró que en el hospital Papa Francisco, estaban vacunando a las personas mayores de 70 años.

“Fui, hice la cola, había cinco personas y cuando me llegó el turno me recibieron amablemente, me colocaron la vacuna. Me la aplicó Soledad que la llevo en mi recuerdo y a todos los profesionales les mando un saludo y agradecimiento como ciudadano salteño”, contó en el ciclo Nosotros en la mañana, conducido por Joaquín “Pollo” Álvarez.

Rápidamente, la periodista Sandra Borghi lo interrumpió: “No es lo que dicen los protocolos, ¿sabes que algo está mal? ¿O en Salta es así?”.

“No puedo opinar al respecto, puedo decir que había cinco personas mayores delante mío, hice la cola y cuando llegó el turno me anotaron, me pidieron documentos y me vacunaron y el 25 de marzo me tengo que dar la segunda dosis”, agregó Maravilla.

Para más precisión, el cantante contó que un amigo que le corroboró que allí, en el hospital Papa Francisco, estaban vacunando y que todos los que llegaban se habían enterado por vecinos. “En la fila había gente del barrio, gente mayor. Teniendo la edad necesaria y la posibilidad lo hice, pero no puedo responder por las autoridades”, dijo.

Durante el programa televisivo, se comunicaron con el personal del vacunatorio del hospital que aseguraron que solo están vacunando a “los anotados”. En ese momento, el cantante volvió sobre sus pasos y teorizó que tal vez, gente que no estaba anotada recibió la vacuna de alguien que, estando anotado, no se presentó. “¿Qué harían ustedes si tienen una cantidad de vacunas y la gente anotada no fue y les quedan dosis libres?”, exclamó.

LA NACION