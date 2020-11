En los últimos días, y sobre todo gracias al CyberMonday, Brasil se está convirtiendo en el candidato firme para captar a los argentinos que este verano no puedan ir a Punta del Este por las restricciones que impuso Uruguay por la pandemia Fuente: AP - Crédito: Silvia Izquierdo

"Este año, Punta no se puede. Pero no nos queríamos quedar acá. Este 2020 fue muy intenso. Sacamos pasajes a San Pablo, para el 5 de enero, con la idea de movernos a alguna playa alejada. Todavía no decidimos dónde. Pero probablemente viajemos a Natal y de allí con un auto nos traslademos a alguna playa no muy conocida, donde no haya gente. Estamos averiguando. Pero, mientras tanto, ya tenemos los pasajes", cuenta Francisco Giménez, que tiene 47 años, es contador y viajará con toda la familia.

Esta es la tendencia, según explican distintos operadores turísticos consultados por LA NACION. Es que, justamente, Brasil no había aparecido como uno de los destinos más elegidos hasta hace unas semanas. Sin embargo, en los últimos días y sobre todo gracias al CyberMonday, Brasil se está convirtiendo en el candidato firme para captar a los argentinos que este verano no puedan ir a Punta del Este por las restricciones que impuso Uruguay por la pandemia.

Muchos optarán por quedarse en su casa, otros viajarán por el país. Pero entre los que deciden cruzar alguna frontera de todas formas, la tendencia la lidera Miami, le sigue Brasil, en tercer lugar el Caribe y como cuarto ciudades como Madrid y Nueva York.

"La semana pasada, los destinos de Brasil aumentaron un 40% su participación con respecto a las dos semanas anteriores. Los destinos preferidos del país vecino son Río, San Pablo, Florianópolis, Fortaleza, Natal, Salvador y Recife", apunta Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay. Este año, el tipo de cambio favorece a los argentinos, por la gran devaluación que sufrió el real. Será más barato que el verano pasado. Además, el país no impone restricciones ni obliga a hacerse test de coronavirus.

Un panorama similar detectan en LATAM, desde donde informan que el ranking de ventas, incluyendo el CyberMonday está liderado por Brasil y que le siguen Miami, Lima, y Santiago de Chile.

Una ventaja que le ven los viajeros a Brasil es que no impone restricciones ni obliga a hacerse test de coronavirus Fuente: Archivo

A diferencia de otros destinos, Brasil no impone requisitos a los viajeros. Esto puede pesar en su favor, a la hora de decidir dónde pasar las vacaciones. Y es una de las razones por las que viene creciendo desde que reabrieron los viajes aéreos internacionales a turistas extranjeros sin requisitos. Algo similar sucede con Miami, por ejemplo. Según explican en LATAM, solo se pide un test Covid-19. Estados Unidos recomienda, pero no se exige, a todos los viajeros internacionales que llegan que realicen una cuarentena de 14 días. Pero en Miami, las autoridades locales no lo piden.

Para volar a Lima, por ejemplo, otro de los destinos que tiene bastante demanda de aéreos, los pasajeros deben subir a la página de Migraciones de Perú un resultado de la prueba de antígeno, o un certificado de egreso médico epidemiológico, o un certificado de test negativo hecho 72 horas antes.

Desde hace un mes, Brasil eliminó ademásel requisito de seguro médico para el Covid, con miras a volverse más competitivo como destino. Y esto está teniendo sus resultados, según anticipan en las agencias de turismo. "La gente está buscando playa, y sobre todo, playa lejos de las aglomeraciones. Y en ese caso, al tener Brasil una costa tan amplia se vuelve muy atractivo. Además que el tipo de cambio nos favorece este año", dice Nicolás Posse, gerente regional de Avantrip.

Alejandro P. tiene 52 años y tiene pasajes para dentro de 15 días para Cancún. Tiene una membresía en un All Inclusive que se vence en diciembre y que tuvo que postergar de su fecha original para junio. "Tenemos los pasajes y todo listo para el viaje. Teníamos ganas de tomarnos esos días, pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar, porque todo el tiempo las aerolíneas nos cambian los vuelos, las fechas, los recorridos. Tengo que estar atento porque me mandan en un vuelo sin conectividad. Es un incordio de esta época. Un estrés adicional, porque si la empresa no completa el vuelo, lo cancela", explica Alejandro.

Flexibilidad y cuotas

¿Qué es lo que buscan quienes sacan pasajes para sus próximas vacaciones? Más allá del destino, hay coincidencias: flexibilidad en las reservas y oferta de cuotas para pagar. "Hay destinos como Cancún y Punta Cana que se están volviendo atractivos para muchos, por la posibilidad de contratar all inclusive en pesos y cuotas", dice Posse. También Brasil se inscribe en esa línea, pero no con los grandes complejos sino con las posadas que desde Florianópolis hasta Buzios están ofreciendo precios competitivos.

"Creemos que el mayor caudal de argentinos que viaje a Brasil se va a dirigir a Florianópolis, Río o Buzios. Porque en el Nordeste, la conectividad es más complicada y no todas las aerolíneas están operando. Además, los hoteles tienen protocolos para trabajar con menor capacidad y hoy ya están con reservas al 80% en los destinos del Nordestes", dice Posse.

Algunos de los operadores están ofreciendo traslados bonificados y usar los puntos para bajar los costos. Para los destinos en los que el valor del dólar juega en contra, el uso de millas y puntos lidera la tendencia. Sobre todo, porque mucha gente fue acumulando todo este tiempo sin poder utilizarlos en escapadas cortas y ahora hay que usarlos antes de su vencimiento.

El escollo con el que se encontrarán los que quieran ir a Brasil es que en el momento, no todas las aerolíneas retomaron sus vuelos directos. Esto puede significar que haya que hacer varias combinaciones para llegar hasta la ciudad de destino. Los operadores turísticos explican que una de las cosas que piden quienes se animan a viajar en pandemia es hacer la menor cantidad posible de conexiones.

Quienes están sacando pasajes en estos días buscan flexibilidad en las reservas y oferta de cuotas para pagar Fuente: Archivo

En Avantrip explican que en las primeras 12 horas del CyberMonday, un 71% de los vuelos vendidos corresponden a destinos internacionales y apenas un 29% de cabotaje. El destino líder sigue siendo Miami, explican. Y eso no los sorprendió. En cambio, el segundo y tercer destino, San Pablo y Nueva York son toda una novedad. En el último Hot Sale del mes de julio, por el nivel de riesgo de Covid-19, ninguno de estos dos figuraba en el top 5 de destinos.

Las ganas de viajar en las próximas vacaciones de verano quedaron en claro en las últimas horas, con un aumento del 100% las consultas de los viajeros. Muchas de las consultas se referían a qué rutas aéreas siguen abiertas (principalmente Europa) y qué condiciones son exigidas para ingresar.

Javier Palacio tiene 45 años y pasa sus veranos en Punta del Este desde hace más de siete temporadas. Con un grupo de amigos, solían instalarse en La Barra y pasar todo enero. Este año, la pandemia los desparramará: "Nosotros reservamos una casa en un country para todo enero. Y nuestros amigos, se reparten entre Bariloche, Pinamar, Cariló y Miami", cuenta.

En Despegar, están convencidos de que el destino que captará a más viajeros será el propio país. "Si hay una tendencia clara en este momento es que Argentina será el destino preferido para las próximas vacaciones. Sin dudas, el foco estará en los destinos nacionales, por los presupuestos más acotados y porque la gente tendrá más confianza en términos sanitarios en lugares más próximos", explica Cristi. "Pero también habrá viajeros que opten por Brasil, Caribe, Estados Unidos y Europa, donde también hay muy buenas oportunidades".

