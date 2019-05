Crédito: Captura de pantalla

18 de mayo de 2019 • 22:05

Victoria Donda se siente esperanzada con el anuncio de la fórmula Férnandez-Fernández. Según dijo, se siente muy identificada con Alberto Fernández , a quien describió como "un hombre que tiene miedo a criticar y a sostener sus críticas cuando lo tiene que hacer".

En el programa A dos voces, de TN, le preguntaron a la diputada nacional por qué defiende esta formula, y respondió: "Yo adhiero al candidato o candidata que pueda expresar más cabalmente la unidad porque creo que la Argentina está sumergida en una crisis económica y social, profundizada por el gobierno de Cambiemos".

Para ella, "cualquier persona que recorre la calle, que va al supermercado o al Conurbano sabe que el gobierno de Cambiemos fracasó en la sociedad y cualquiera sabe que Cristina tiene una expectativa de voto enorme". De esta manera, sostuvo que "el sentimiento que la recorrió durante todo el día fue la esperanza".

Tal como explicó, quienes votaron a Cambiemos tienen desesperanza. "Hoy la recupera porque Alberto es un hombre que en el 2009 se fue del gobierno y que no tiene miedo a criticar y a sostener sus críticas cuando lo tiene que hacer", destacó, y agregó: "En un punto me siento muy identificada con él. La verdad es que a mi me da esperanza y alegría".

Si bien dijo que mantiene muchas críticas con la dirigencia de Cristina, como el ascenso de César Milani, le genera alegría el hecho de que haya dado "un paso al costado siendo la candidata que más votos tenía". "No es una cuestión esotérica, es política. Los que creen que la política es secuestrada por el marketing y que no existe, no pueden entender el trasfondo político", señaló.

Y disparó: "Si bien es cierto que Cristina tiene mucho poder, el poder se construye en base a la política y, en un país que es presidencialista, el que tiene más poder es el Presidente, no el Vice o la Vicepresidenta".