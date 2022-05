Victoria Tolosa Paz: “Creo que debe haber una charla entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para ponerse de acuerdo”

La legisladora del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, hizo referencia hoy al cortocircuito entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo: “Creo que debe haber una charla entre Alberto y Cristina para ponerse de acuerdo”.

En el marco de una entrevista radial, Tolosa Paz fue consultada sobre la importancia de la falta de diálogo entre los dos referentes del Gobierno y explicó que el momento por el que pasa el país exige que ambos dialoguen.

“Creo que, como queremos todos los que somos parte del Frente de Todos, debe haber prontamente una charla entre Alberto y Cristina para ponerse de acuerdo. Es necesario que las dos personas más importantes del país, que fueron capaces de sacarnos de la derecha más nefasta del país [por el gobierno de Cambiemos] se tomen un té, sería para todos el mejor regalo para estos días”, dijo la legisladora en diálogo con FutuRöck.

Por otra parte, Tolosa Paz habló sobre la propuesta de subir las retenciones al campo para controlar la inflación, herramienta a la que desde la semana pasada el Presidente hace referencia como opción para “desacoplar” los precios internos de los externos.

Al respecto, la legisladora apoyó la aplicación de cuotas exportables, en sintonía con los dichos de ayer del ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, y dijo que desde Agricultura se está analizando.

Tolosa Paz explicó que una manera de controlar la inflación puede ser la aplicación de una cuota exportable sin aplicar retenciones. Dijo asimismo que de esta manera se podría asegurar el ingreso de dólares en las arcas del Estado y que la economía, que según su mirada está en crecimiento, no se desacelere ni tampoco la inflación le gane a los salarios.

“Siempre estuve de acuerdo con aplicar una herramienta que está en la Constitución Nacional, como es la de las retenciones para desacoplar los precios internos de los externos. Ahora creo que estamos en un momento en que hay que discutir si esta es la mejor herramienta para seguir capturando dólares, que de por sí la Argentina no tiene, para seguir generando el crecimiento que imaginamos para este año y el que viene”, aseveró.

“El conflicto va a ser inmediato, es probable. La mesa de construcción que lleva a cabo el ministro Domínguez [Julián, titular de Agricultura], para poder trabajar en lo que se conoce como la cuota de exportación para garantizar un mercado interno, muchas veces es una medida que resulta desagradable para ellos, como cuando pusimos cuotas para la carne, porque también como Estado necesitamos certezas sobre los dólares”, explicó.

En ese sentido, Tolosa Paz confirmó que Agricultura trabaja en esa herramienta, más teniendo en cuenta que la semana pasada Domínguez negó que se fueran a subir las retenciones o que se fuera a enviar un proyecto de ley al respecto.

“Tengo que garantizar mercado interno y externo para que no se detenga la inclusión laboral. Quienes se enamoran únicamente de una herramienta, como las retenciones, y que piensan que no tenemos la fuerza para pelearnos con los sectores que exportan están equivocados. Lo que tenemos es la enorme responsabilidad de no detener el crecimiento del país, que no haya un solo puesto de trabajo en riesgo y que no se detenga la inclusión laboral. Y para esto debe haber dólares en el país”, expresó Tolosa.

Fue entonces que la legisladora hizo referencia a los dichos de ayer de Álvarez Agis, quien deslizó que se podría “cuotificar la exportación de trigo”.

“A veces yo escucho a economistas que respeto mucho, como Emmanuel Álvarez Agis, que dice que capaz es momento de plantear que en lugar de que la salida sean únicamente las retenciones, la salida pueda ser la cuota exportable. Y trabajar una cuota en la que los que van a sembrar sepan que el año que viene no es que vamos a aplicar retenciones, sino que vamos a aplicar cuotas garantizadas para consumo interno a un precio que vaya de la mano de los salarios, desacoplando al precio de exportación. El resultado puede ser el mismo. Yo no me enamoro tanto de las herramientas, sino que me fijo en qué momento... hay que pensar que no se puede detener el crecimiento del país”, cerró Tolosa.

Ayer, en declaraciones a la TV Pública, Álvarez Agis había dicho: “La Argentina lo primero que tiene que hacer es preguntarse cómo hacemos para que el pan suba 60% en el año -que puede ser la tasa de inflación-, pero no 150%. Creo que lo más razonable es cuotificar la exportación de trigo: garantizarnos que primero abastecemos al mercado local, pero no con precio barato o subsidiado, sino con uno que tenga que ver con el bolsillo de la gente”.