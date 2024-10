Victoria Villarruel explicó por qué se vistió de negro y usó una mantilla para reunirse con el Papa

Escuchar

Tras viajar a Roma para la reunión de casi una hora que mantuvo con el papa Francisco, la vicepresidenta Victoria Villarruel dio detalles sobre los motivos que la llevaron a vestirse de negro y usar una mantilla encaje para su visita al Vaticano.

“Es el protocolo”, afirmó la presidenta del Senado ante la consulta de un usuario de X. Y, por el mismo medio, agregó: “Las mujeres debemos vestir de negro [en el Vaticano]. Hoy la mantilla es optativa en el protocolo, pero la que usé era de mi abuela y me hacía ilusión poder usarla ”.

La funcionaria mileísta -conocida por ser católica conservadora- terminó su gira europea con su encuentro con el papa Francisco. Antes había viajado a España, donde se reunió con el rey Felipe VI, su par del Senado y referentes del partido de ultraderecha Vox.

La reunión con el Papa

Tal como se esperaba, el Papa la recibió este lunes a las 8 de la mañana (hora local) en una audiencia que duró casi una hora, un tiempo superior al que suele darse entre dos personas que hablan el mismo idioma. Según pudo saber LA NACION de fuentes vaticanas “ fue una charla larga en un clima muy cordial, se habló de los problemas del país y el Papa escuchó atentamente los diversos temas que ella le planteó ”.

“La reunión duró casi una hora en un clima de mucho afecto, con demostraciones de cariño de parte del Sumo Pontífice hacia la figura de la presidente del Senado argentino. La conversación giró sobre varios temas y, el que como es habitual de su parte, su Santidad manifestó su interés por la situación de nuestro país”, dijeron fuentes cercanas a la vicepresidenta. “Francisco se mostró contento con el encuentro y agradecido con la visita y el presente que Villarruel le llevó especialmente desde la Argentina: una estatua de un caballo con su potrillo. Además, ella le obsequió un dulce español y él le entregó un Rosario bendecido junto a otros presentes”, agregaron.

La misma Villarruel subió un video que muestra una parte del encuentro a su cuenta de X, en el que se confirma que el clima fue muy bueno y relajado desde el principio. “Buen día señora, cómo está, un gusto verla”, la recibió el Papa, que le dio un beso de bienvenida y le estrechó la mano. Ante la pregunta de cómo estaba, respondió: “Todavía vivo. ¿Y usted sobrevive?”.

El encuentro -que tuvo lugar en la Biblioteca del Palacio Apostólico- no fue el primero que mantuvieron la vicepresidenta con el Sumo Pontífice, pero sí desde que ocupan sus actuales cargos. Ambos se conocían de los tiempos de Bergoglio, de 87 años, en el arzobispo de Buenos Aires, cuando fue a hablarle de las víctimas de terrorismo.

El papa Francisco junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el Vaticano

De esta forma, Villarruel se convirtió en la segunda mujer de la administración Milei que el Papa recibe en un mes. El 16 de septiembre pasado, el papa Francisco recibió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. De ese encuentro, que fue informal y tuvo lugar en su residencia de Santa Marta, no hubo fotos.

Finalmente, el Papa se despidió con un agradecimiento y un pedido especial: “A no aflojar, a no perder el sentido del humor”. “No, no, rezo por usted, pero usted rece por mí”, lo saludó ella y cerró: “Hasta luego, papa Francisco”.

