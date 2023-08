escuchar

Victoria Villarruel criticó la función que se le dio a las fuerzas de seguridad en los últimos años y mencionó que, en caso que Javier Milei llegue a la presidencia, promoverá una campaña de reclutamiento para la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. Un cambio que, dijo, se llevará adelante desde otra impronta: sin “demonizar a los uniformados”.

La candidata a vicepresidenta en la fórmula con Javier Milei fue entrevistada por José Del Rio en su programa Comunidad de Negocios por LN+, e hizo hincapié en la necesidad de mejorar la seguridad en la sociedad, haciendo foco en el trabajo de los organismos de orden público. “Lo que hay que hacer es garantizar al ciudadano seguridad, que es lo que no quiere hacer el Estado desde hace tiempo”.

Para explicar su punto, se refirió a dos motivos por los que el Estado descuidó esa temática. “Primero porque sostuvo una política abolicionista. Segundo porque las cuatro Fuerzas Federales terminaron desempeñando cualquier tipo de función. La Gendarmería no cuida las fronteras, la Policía Federal está disgregada como puede, la Prefectura no cuida los ríos, causes de agua o costas , que es por donde entra el narcotráfico y están todos en lugares donde el poder político los desvirtuó de su función original”.

Por eso, señaló que una de las medidas sería incentivar y motivar la inscripción a las distintas fuerzas. “Si hacen falta más efectivos para custodiar las fronteras o los ríos, definitivamente hay que favorecer que la gente quiera se gendarme, policía o prefecto, y no como hizo este gobierno desde la actualidad para atrás, donde si portás un uniforme sos un demonio. Nosotros desde el Estado queremos estar del lado del uniformado”.

“Revolución de ideas” y el aspecto a mejorar

En otro tramo de la entrevista, José Del Rio le consultó sobre las valoraciones que hacía respecto a la victoria del domingo 13 de agosto en las PASO, y Villarruel relacionó el resultado a una “revolución de ideas”. “El balance que hago es que fue la muestra más cabal de que la sociedad está cansada de los mimos de siempre y que quiere gente e ideas nuevas, soluciones nuevas y está harta de que se de una alternancia entre lo que son oficialismo y lo que se llaman oposición”.

“La sociedad dijo que quiere debatir otras ideas, que entren otras personas en la política, personas que están en relación de dependencia, o dueñas de pequeñas pymes”, dijo y agregó: “Hay una revolución de las ideas, mucha gente incluso en situación de miseria se da cuenta que el piquete y el plan social no puede ser su plan para toda la vida”.

En este sentido, la dirigente habló de la posibilidad de triunfar en primera vuelta e hizo hincapié en qué aspecto se puede mejorar. “ No creo que haya ballottage. No tenemos encuestas propias, pero vemos el sentimiento en la calle, y en todo momento es de apoyo y gente esperanzada”, sostuvo. No obstante, admitió que debe revisar ciertos aspectos. “ Podemos perfectamente ganar en primera vuelta, pero hay cosas para mejorar como la fiscalización ”, reflexionó.

Por otro lado, se refirió al deseo del líder libertario de contar con el expresidente Mauricio Macri en un eventual gobierno de La Libertad Avanza. “Es Javier el que habla con Macri. A él no lo conozco más allá de haberlo visto una vez en un acto oficial. No tengo el feedback de su relación. Pero Javier lo tiene en alta estima; sin embargo será Macri el que defina”.

Sobre la dolarización sintetizó: “Hay varias propuestas para aplicar la dolarización. Javier lo ha explicado en demasía. No es algo inmediato y tiene una serie de pasos y tiempo para ser formalizado en la Argentina. Creo que puede ser una opción. Es claro que el argentino ahorra en dólares y sabe que el peso cada vez vale menos”.

La actual diputada disparó dardos calientes contra la actual gestión liderada por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. “El kirchnerismo es una tragedia y lo que estamos viendo es la agonía eterna. Venimos de 20 años de atraso y de perder oportunidades únicas que quedaron en mano de corruptos y oportunistas. Massa, que es [parte del] Gobierno y ha sido parte del kirchnerismo, ¿qué solución puede proponer si es parte del problema?”, planteó.

Por último, reincidió en sus cuestionamientos a los gobiernos kirchneristas de Néstor y Cristina Kirchner, y los acusó de haber realizado un relato propio sobre diferentes cuestiones. “El kirchnerismo se apropió de la década del 70 y también [de la agenda de los] pueblos originarios. Parece que no hubo Constitución, o que no hay Estado en la Argentina, que nos preexisten unas personas que pueden cometer delitos en nombre del ‘indigenismo’, que pueden usurpar tierras y acá nos tenemos que disculpar”.

En la misma línea, indicó que hubo una ideologización de las discusiones. “También a través de la utilización de la mujer, donde parece que las mujeres somos víctimas, donde tenemos un status diferente al hombre, donde la biología cedió ante la ideología. Todo eso tergiversó y cambió el sentido original de los derechos humanos.

LA NACION