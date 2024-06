Victoria Villarruel le respondió a Juan Grabois en medio de la polémica por el no reparto de alimentos: “Ofendés a Dios”

Escuchar

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó duramente al dirigente social Juan Grabois, quien había criticado al Gobierno por el no reparto de alimentos a sectores vulnerables.

Vos ofendés a Dios cuando tomás Su Santo Nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política. Vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el Presidente sabiendo que mentís arteramente. Dejá de usarnos a los católicos… https://t.co/r3y9KjHcXV — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 3, 2024

“Vos ofendés a Dios cuando tomás Su Santo Nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política. Vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el Presidente sabiendo que mentís arteramente. Dejá de usarnos a los católicos y a nuestra Fe para polemizar y existir políticamente. Tené dignidad Grabois”, escribió Villarruel en su cuenta de X, en respuesta a un largo posteo de Grabois.

“Javier Milei, la defensa de lo indefendible revela el modo inviable en que opera tu gobierno: la culpa siempre es del otro, los malos son todos los que no están a favor tuyo y los que están a favor tuyo, aunque estén más sucios que una papa, pasan a engrosar “las fuerzas del cielo”. Acoradate que Lucifer era de las fuerzas del cielo hasta que calló en su soberbia... y acá huele a azufre, aunque Satanás se disfrace de ángel de luz (Corintios 11:14). Te creés dueño de la verdad que es peor que mentir: es el pecado de la soberbia, el pecado de Lucifer. Estás totalmente desconectado de la realidad, perdido en la vanidad y el narcisismo, disfrutando de robarle una foto a cualquier ricachón que te cruzás. No sabés dialogar con argumentos, datos, ideas, alternativas. No sabés aceptar al que piensa distinto. Ese fanatismo fundamentalista te impide entender lo que está pasando”, escribió el dirigente kirchnerista.

“El centro de este tema no sos vos, ni yo, ni Sandra Pettovello, ni los movimientos sociales. Nos importa un rabanito quiénes sean tus funcionarios. Ni a los que nombrás ni a los que echás. El centro acá es la gente que no tiene para comer. El problema es que no lleguen los alimentos a quien los necesita en una Argentina donde 24 millones de personas son pobres y 6 millones pasan hambre porque están bajo la línea de indigencia. Después discutimos de quién es la culpa, cómo se sale de acá, quiénes son los corruptos e insensibles, quiénes tienen quioscos e intermediarios... ahora resolvamos el problema, medidas concretas para problemas concretos”, señaló Grabois.

“No estamos en una discusión ideológica, ni política ni en una batalla cultural, estamos hablando de alimentos, un tema humano. Nadie te pide que pienses como nosotros, a su debido momento te vamos a ganar con la bandera de la Justicia Social que es la condición necesaria para la Libertad... ahora el reclamo es por el pan, es un tema humano, pre-político. Amorales, hipócritas, chorros, mentirosos decís. Entre los que levantamos “causas nobles”, entre los que proclamamos la Justicia Social, hay personas comprometidas dispuestas a dar la vida, pero ciertamente hay amorales, hipócritas, chorros, mentirosos... Ahora, Milei, decime... ¿por casa cómo andamos? ¿No son amorales los que no entregan alimentos a quien los necesita mientras se vencen en un galpón? Difícil encontrar una amoralidad mayor”, cuestionó el dirigente social.

“No compartir con los pobres es robarles y quitarles la vida”, dice el papa Francisco. La gente no “elige morirse de hambre”, con la indiferencia y el sadismo se les quita la vida. ¿No son hipócritas los que tienen el dedito levantado para señalar a cualquiera sin reconocer sus propios errores ni la corrupción que los rodea? Los que cuando se ven obligados a decir algo porque las pruebas salen a la luz y hay un fallo judicial, simplemente ensucian a los demás e inventan conspiraciones. ¿No son chorros son los funcionarios que anduvieron con la banelco, los que pagan salmón ahumado como gastos de representación un domingo, los que pagan sobresueldos de funcionarios a través de intermediarios, los que aceptan comisiones del 5% para licitaciones con sobreprecios? ¿No son mentirosos los que no aceptan que la situación social se agravó, que falta la comida y que la comida no está llegando?”, se preguntó Grabois.

“Los aumentos de la AUH+Alimentar en este contexto mitigan pero no resuelven: apenas cubren el 40% de las necesidades alimentarias básicas de apenas 2.4 millones de hogares que reciben este beneficio. Mirá un poco más hacia adentro y dejá de proyectar en los demás. Dejá de señalar la paja en el ojo ajeno y mira la viga en el tuyo. Te va a hacer bien, nos va a hacer bien a todos. Porque el que tiene el poder, ahora, sos vos. El que tiene la mayor responsabilidad de que no falte el pan sos vos. Una vez ofendiste al papa Francisco y pediste perdón. Bien ahí. Ahora estás ofendiendo a alguien más grande que el Papa, estás ofendiendo a Jesús que tiene hambre y no le diste de comer, que tiene frio y no lo abrigaste... y “lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí”, finalizó Grabois.

Milei defendió a Pettovello

De regreso de su gira por Estados Unidos y El Salvador. Milei defendió sin medias tintas a Pettovello, quien quedó en el ojo de la tormenta por la renuncia de distintos funcionarios y los coletazos de las denuncias judiciales y políticas en su contra por el acopio de toneladas de alimentos en depósitos estatales.

“La estrategia de los kirchneristas es atacar al denunciante. Es lo que está pasando en Capital Humano. Una ministra, valiente, capaz, con todas las agallas para enfrentar a estos delincuentes. Qué va a esperar de un kirchnerista: que la traten de operar, que la ensucien por los medios”, dijo el Presidente en declaraciones a radio Mitre.

Pettovello concluyó la semana en medio de fuertes turbulencias, que incluyó el desplazamiento de Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, denuncias por presuntas contrataciones irregulares y una investigación judicial abierta por los alimentos almacenados en los depósitos de Capital Humano. Su ministerio había avanzado fuertemente en denuncias contra comedores fantasmas y contra los grupos piqueteros que intermediaron con los planes sociales.

Tras repasar las denuncias que se hicieron contra los piqueteros, el primer mandatario no descartó este domingo “que este conjunto de kirchneristas quieran tirar un muerto, porque los kirchneristas son así”. Se refería a la reacción que podían generar las acusaciones por el uso de fondos y planes sociales destinados a los sectores vulnerables, que el Gobierno motoriza, en una primera etapa, contra el Polo Obrero y el Movimiento Evita.

Distintos ministros y funcionarios repitieron los mismos argumentos del Presidente durante toda la jornada, abroquelados en defensa de la funcionaria y amiga personal del primer mandatario. “Sandra Pettovello es una ministra muy importante, debió asegurar las políticas sociales en medio del desmadre de cómo se manejaron las políticas sociales durante los últimos años”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante una entrevista con LN+.

La entrevista radial llegó luego de una jornada en la quinta de Olivos que incluyó un almuerzo entre Milei y Pettovello. En este almuerzo, según anticipó el programa La Cornisa, en LN+, el asesor y posible ministro Federico Sturzenegger fue consultado por su idea de poner en marcha un nuevo sistema de reparto de alimentos. Se trata del plan que el extitular del Banco Central y “padre” del mega DNU de desregulación económica explicitó vía redes sociales, horas más tarde.

Nuevo sistema

En el sistema “alternativo” que propone Sturzenegger, según él mismo explicó, “el objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente. En el nuevo sistema no se compran los bienes sino que compra una “opción de compra” de esos bienes”, a empresas proveedoras de alimentos.

Según Sturzenegger, “el sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera. Es una idea muy sencilla: el Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”, detalló. Y agregó que “una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra cosa es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados”, en línea con las acciones de Pettovello contra los movimientos sociales. La ofensiva de la ministra también derivó e una denuncia contra el ya exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de la Torre, una vez que se supo que una buena parte de los alimentos acopiados tenía vencimiento el mes próximo, contradiciendo así los argumentos oficiales dados hasta entonces.

Desde la Casa Rosada evitaron precisar si la propuesta se había discutido anteriormente en el gabinete, aunque estimaron que “seguramente Federico lo tenía craneado desde hace tiempo y ahora lo puso sobre la mesa”. El propio Sturzenegger afirmaba en conversaciones reservadas que el plan “es 100 por 100 de Sandra”. Reiteraba que se trata de “una idea sencilla” y se preguntaba: “¿Por qué razón convivimos en silencio con el otro sistema durante 30 años?”.

Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que ya existe un sistema similar de compras del Estado, a través de convenios marco con órdenes de compra abierta, aunque no de las dimensiones del que se propone ahora. “Es buena la idea, el Estado no tiene que stockearse y se ahorra el costo del depósito”, explicaron fuentes oficiales. Resta saber si las empresas proveedoras de alimentos cobrarán por el seguro por anticipado, o contra entrega parcial, uno de los puntos que no quedaron claros en las explicaciones de Sturzenegger.

