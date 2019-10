La gobernadora bonaerense pidió no cortar boleta Crédito: Twitter

María José Lucesole 22 de octubre de 2019 • 14:24

LA PLATA.- La gobernadora María Eugenia Vidal recorrió hoy el distrito de Tigre, tierra chica del primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa. Allí pidió no cortar boleta y votar a Mauricio Macri para que llegue a la segunda vuelta.

"El próximo domingo en Provincia y en Buenos Aires no hay segunda vuelta. Es por un voto. Cada voto cuenta. Tenemos que llevar a Mauricio a la segunda vuelta. Tenemos que ganar la provincia y ganar Tigre" arengó.

Fue en un acto en el centro de Jubilados dos de Abril. El lugar no fue elegido al azar ya que Massa tiene gran llegada a los votantes de la tercera edad.

En ese territorio Vidal criticó a los referentes del Frente de Todos, que se perpetuaron en el poder, sin nombrarlos. La gobernadora bonaerense afirmó: "No venimos acá para tener el poder para que nos beneficie a nosotros, no venimos por un cargo, no venimos para quedarnos para siempre. Venimos a defender lo que hicimos juntos", aseguró.

Ya a tan sólo dos días y siete horas del inicio de la veda electoral Vidal suplicó: "Salgan a la calle a buscar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, vecinos, a decirles que el domingo lo que se elige es cómo vamos a vivir los próximos cuatro años. Si vamos a tener democracia o no. Respeto o no. Diálogo o no. Eso vamos a elegir. Vamos a elegir nuestro futuro y el de nuestros hijos", aseguró Vidal.

Acompañada de su subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Cambell, y del ministro de la Producción Javier Tizado Vidal, Vidal agregó: "Estamos acá no por el poder para enriquecernos, estamos acá porque nos importa. Nosotros creemos que cuando uno está en el poder eso no es una herramienta para servirse. Es una herramienta para servir al otro".

La gobernadora volvió a destacar la importancia de hacer auto crítica y mejorar. "No venimos a señalar desde un atril como hay que vivir", dijo. Además, aseguró que el gobierno escuchó el mensaje de las primarias del 11 de agosto. "Una política se puede corregir. Pero lo que uno es, no cambia".

En Tigre, Juntos por el Cambio perdió por casi veinte puntos contra el Frente de Todos. En el segmento local el intendente Julio Zamora (Frente de Todos) obtuvo 127496 sufragios contra 70573 votos que logro Segundo Cernedas (Juntos por el Cambio).

La gobernadora comparó a ese distrito del conurbano norte con sus vecinos de Vicente López y San Isidro, gobernados por Juntos por el Cambio. "Lo vemos cerca, en San Isidro, Vicente López e incluso en San Fernando. No puede ser que Tigre se quede atrás. Podemos hacer las cosas mucho mejor", arengó.

Mientras el público gritaba "Sí, se puede" o "Ahora, ahora, Vidal gobernadora", la Vidal dijo: "No se equivoquen cuando me dicen leona o valiente. No soy yo, son ustedes los que dieron esta pelea. Son ustedes", aseguró, mientras los asistentes tocaban bombos y cornetas propias de los actos de la oposición.

"El sí se puede no es un eslogan. Nosotros somos los que queremos vivir sin miedo, en paz, sin violencia, los que no creemos en los escraches. Esos somos, eso nos hace diferentes", aseguró.

Vidal se trasladó más tarde a la ciudad de Luján donde el oficialismo podría quedar afuera de la intendencia si se repiten los resultados de las PASO. En ese distrito Mauricio Macri también tiene la obligación de dar vuelta la elección ya que perdió contra Alberto Fernández. Al igual que Vidal también perdió contra su principal adversario, Axel Kicillof.

Por último, Vidal recorrerá esta tarde la ciudad de Lanús, gobernada por un aliado del oficialismo, Néstor Grindetti. Este alcalde fue el más votado en términos personales en las PASO de agosto, pero perdió ante la sumatoria de listas peronistas. El domingo que viene Grindetti se medirá con Edgardo de Petri, (Frente de Todos).