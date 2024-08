Video | Javier Milei y “Yuyito” González se dieron su primer beso en público en el Centro Cultural Kirchner

Escuchar

En el marco de la presentación de la ley de Juicio por Jurados, que incluía la puesta en escena de la obra teatral “La Noche del 16 de enero”, el presidente Javier Milei y la exvedette Amalia “Yuyito” González se dieron su primer beso en publico. El gesto de amor entre el líder de La Libertad Avanza y la actriz de cine, teatro y televisión se produjo en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner (CCK) y fue captado por asistentes al evento, entre quienes se encontraban la canciller Diana Mondino y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos se habían mostrado juntos por última vez el pasado 23 de julio, cuando asistieron al Teatro Colón.

En aquella ocasión, si bien el primer mandatario ingresó al edificio únicamente en compañía de la custodia presidencial, más tarde se lo pudo ver en el palco baignore -ubicado a la derecha del escenario- acompañado de González, quien lucía un look total white. Antes de comenzar la ópera Carmen, el publicó recibió al economista libertario y a la también periodistas entre aplausos y algunos gritos. Un fragmento que circuló en la red social X lo mostraba a Milei saludando a los presentes con una sonrisa. Cabe señalar que el Presidente había sido vinculado con Yuyito en la presentación de su libro en el Luna Park, en mayo.

Milei como un “hombre interesante” y la cena romántica post-Colón

Unas semana antes de que se conocieran las imágenes que confirmarían el vínculo amoroso entre ambos, González había admitido que le gustaba el Presidente y había dado detalles de una cena romántica que mantuvo con el jefe de Estado. El pasado 27 de julio, durante su participación en La Noche de Mirtha, la “Chiqui” le preguntó: “A vos, ¿te gusta el presidente?”. “Sí, me parece un hombre interesante”, contestó, ante lo que la conductora repreguntó: “¿Te parece buen mozo?”. “Sí. De hecho, cuando hice el reportaje en el programa mío fui bastante criticada por haberle dicho ‘qué buen mozo’, ‘qué fachero’”, rememoró.

Recordando el pasado amoroso del actual titular del Ejecutivo, quien se separó a mediados de abril de la también actriz teatral Fátima Florez, Mirtha le consultó a la exvedette si se había peleado con la humorista y si la había llamado por teléfono. “No, no, para nada. No la conozco, pero la respeto mucho. Me han preguntado estos días los periodistas y verdaderamente yo les pedí que no quería entrar en esa sintonía”, sostuvo González aquella noche de sábado.

Mientras los integrantes de la ‘mesaza’, Fabián Medina Flores, Beto Casella y Ana Rosenfeld, hablaban de las edades, Yuyito contó que era mayor que el presidente y dejó entrever su interés en el vínculo: “Soy más grande, lo cual forma parte de la extravagancia, lo que podría llegar a ser esta relación si se concreta”.

Luego, el pasado 5 de agosto, habló del encuentro romántico post-Colón. Se trató de una cita que el mandatario le prometió iban a tener cuando él regresara de su viaje por Francia, travesía durante la cual reunió con el presidente Emmanuel Macron y asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Me comentaron que les llegó esto de anoche”, anticipó Yuyito González a través de un audio que fue reproducido en vivo en el programa El run run del espectáculo (Crónica TV) por el periodista Lío Pecoraro. “¿Quieren sabe de nuestra cena, que tuve con Javier?”, preguntó.

🔴 “YUYITO” GONZÁLEZ CONFIRMÓ

QUE TUVO UNA CENA ROMÁNTICA

CON MILEI: "HUBO BESO DE DESPEDIDA"



🗣️ La mediática se lo confirmó a @liopecoraro y @fernandopiaggio en “El Run Run Del Espectáculo”. pic.twitter.com/1niEP9W1uP — Crónica (@cronica) August 4, 2024

En ese sentido, la exvedette sostuvo que el jefe de Estado cumplió con su palabra y la invitó a comer. “Tuvimos la cena que estaba pendiente. La invitación”, dijo. “La verdad que la pasamos bárbaro, charlamos de todo, súper ameno, súper lindo todo”, comentó sin especificar dónde había sido el encuentro.

Sin embargo, fue un paso más. “¿Y qué más querían saber?”, preguntó y averiguó: “¿Beso, preguntan ustedes?”. “Hubo beso de despedida”, enfatizó entre risas, aunque se mostró cautelosa respecto a lo que podría ocurrir en el futuro: “Seguimos conociéndonos, hablando”. “Continuará”, resaltó.

LA NACION