Video. La última visita de Cristina: el día que increpó furiosa al tribunal

La última vez que Cristina Kirchner pisó los tribunales de Comodoro Py dijo que a ella la absolverá la historia, y no el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los tres jueces que tenía en frente, al que llamó “tribunal del Lawfare”. Así había culminado su presentación ante la Justicia en la causa Vialidad.

Cristina Kirchner furiosa al final de su declaración

“No es una grieta, son minorías que se han empoderado. Seguramente cometimos errores, o cosas que vienen desde el fondo de la historia. ¿Es tan difícil entenderlo? Esto es lo que pasó en la Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI, y había que convencer de que el que nos pagó era un chorro y que vino a robar el país”, dijo Cristina en el momento más tenso de aquella declaración.

"Eso es lo que hicieron, y por eso estoy sentada acá. No soy amiga de Lázaro Báez, nunca lo fui. Pero no voy a tolerar que se diga que, porque alguien es amigo de alguien, es una dictadura. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista", expresó.

"Estoy acá, y este tribunal de lawfare, que tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. He elegido la historia. Antes de que ellos me declaren absuelta, a mí me absolvió la historia, y me va a absolver la historia, y a ustedes seguramente los va a condenar la historia", lanzó.

La transmisión

“Esto es lo que no querían que se supiera. Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas”, escribió la senadora nacional, junto a un video que la mostraba durante la audiencia.

Esto es lo que no querían que se supiera. Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas... https://t.co/jlLi4KzBT0&— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 2, 2019

El debut en los tribunales por la causa Dólar Futuro

El alegato en la causa Vialidad fue el más encendido pero no el único. La causa dólar futuro, por la que hoy Cristina expondrá públicamente ante la Cámara de Casación, la llevó a los tribunales por una orden del juez Claudio Bonadio en abril de 2016.

Mientras estaba en Comodoro Py, Cristina Kirchner difundió en su cuenta de Facebook el texto que le entregó a Bonadio. Fue su debut en los tribunales, cuatro meses después de haber dejado la presidencia.

Esa mañana, tras haber sido indagada, la militancia colmó las afuera de los tribunales federales de Comodoro Py. Sobre un escenario montado justo sobre Avenida Comodoro Py 2002, la expresidenta hizo su descargo público durante media hora.

