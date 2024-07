Video | Lemoine le “serruchó” el piso a Adorni por no hacer su conferencia de prensa: “Seré la nueva vocera”

Escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suspendió este miércoles por la mañana su habitual conferencia de prensa que realiza para anunciar medidas y responder preguntas de periodistas. Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), aprovechó la oportunidad y compartió un video en tono de comedia para enviarle una advertencia al portavoz.

“En vistas de que el vocero Manuel Adorni hoy faltó a su trabajo, quiero informarles que voy a estar serruchándole el piso y seré la nueva vocera presidencial”, dijo la legisladora a través de un video en su cuenta personal de X, y agregó: “Siamo fuori”. Además, concluyó el posteo como suele hacer el portavoz: “Fin”.

Por su parte, el video de Lemoine realizándole un chiste a Adorni surgió luego de que el presidente Javier Milei la defendiera por medio de la red social de Elon Musk. “Demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía”, escribió el jefe de Estado citando un video de la diputada debatiendo sobre el asunto.

La diputada Lemoine compartió un video suyo explicando en televisión por qué “la inflación es el aumento de precios y no un fenómeno monetario” y señaló: “No debemos dejar de repetirlo porque por ese error de concepto es que las personas no se dan cuenta como roban los políticos con emisión y por qué llegamos a esta crisis a la que no debemos volver jamás”.

A su vez, Milei citó el posteo de Lemoine y la felicitó: “Demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía. Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o caída de demanda), ello conlleva a una pérdida de poder adquisitivo, por lo que los precios expresados en unidades monetarias (pesos) suben”.

Además, continuó: “Esta forma de ver la inflación no es menor al tratar el problema de bajar la inflación ya que su foco es atacar al exceso de oferta de dinero. A su vez, con efecto Hume-Cantillón mediante, destruye la hipótesis del pass-through, ya que el dólar (dado el lado real constante) sube por la caída del poder adquisitivo del dinero y al ser un activo financiero sube primero”.

Por último, el Presidente cerró el mensaje desarrollando dónde está el error habitual al intentar controlar la inflación: “La definición, en términos de política, hace el foco en controlar los precios y no la emisión de dinero”. “En el fondo, algo muy confortable para los políticos ladrones y que siempre ha fracasado (en especial en Argentina). Punto para Lemoine”, concluyó.

