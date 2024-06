Video | Ley Bases: un influencer libertario denunció agresiones en una manifestación y Milei repudió el ataque

Escuchar

En medio del debate en Diputados para darle sanción definitiva a Ley Bases y el paquete fiscal, un influencer libertario Mariano Pérez y su camarógrafo denunciaron haber recibido agresiones y un intento de robo mientras cubrían la manifestación de movimientos sociales frente al Congreso en rechazo a la iniciativa que impulsa el gobierno de Javier Milei, quien repudió el ataque.

Mientras caminaba cerca del Monumento a los Dos Congresos, y luego de obtener el testimonio de integrantes del Polo Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), un joven vestido de negro empezó a seguir a Pérez y disparó: “¿Por qué no vas a entrevistar a Milei?”. “¿Querés hablar, loco?”, le preguntó el cronista. “Con vos no”, respondió el muchacho. “Mirá que guapos que son. Es impresionante. Están acá de a 10.000...”, lanzó Pérez, redoblando la apuesta.

“¿Me estás faltando el respeto?”, retrucó el manifestante, con cierto enojo, y se alejó por un momento. “Bueno... Se hacen los cancheros, uno les pone el micrófono y no hacen nada”, lanzó el periodista acreditado en Casa Rosada y se dispuso a seguir con la cobertura. No iba a ser sin embargo el único encontronazo entre ambos.

Momentos después, el muchacho volvió a aparecer en cámara. Esta vez, con amenazas. “Tomatela... Tomatela de acá”, le sugirió. “¿Me vas a echar de un espacio público? No me las voy a tomar”, sentenció el creador del sitio del canal de YouTube Break Point cercano al presidente Javier Milei.

En un nuevo intento por continuar con su tarea, Pérez se propuso a entrevistar a otro manifestante. Como era de esperar, el diálogo fue interrumpido por el joven vestido de negro, que aclaró: “Este es militante de Milei”. El comentario provocó el fastidio de sus compañeros, que le pidieron se retirara ahora mismo.

Frente a una nueva negativa del influencer, otro sujeto de campera roja y gorra decidió molestar al camarógrafo. “Señor, disculpe”, le dijo Pérez en un intento por calmar los ánimos. “No me toques, no me toques”, vociferó el nuevo agresor y, acto seguido, le propinó un cabezazo al periodista.

Otros manifestantes se sumaron al ataque de ambos con insultos y manotazos. Incluso uno de ellos intentó robarle el celular, mientras el cronista les imploraba: “Con el celular no. Es mi herramienta de laburo. Pará, pará, para”. Sin bien evitó que le quitasen el teléfono, poco pudo hacer para evitar que lo sacaran de allí.

No solo me pegaron de a muchos sino que además son unos CHORROS que me quisieron robar mi celular. Nunca mejor representados los zurdos.



Van a tener que MATARME si quieren que deje de hacer periodismo. pic.twitter.com/INkpOVUz0v — Mariano Pérez (@marianoperez912) June 27, 2024

Finalmente, Pérez y el camarógrafo fueron “escoltados” por otro manifestante a los empujones. “Venimos respetuosamente y nos atacan. Tampoco tenés por qué empujarme, pelotudo (sic)”, se quejó Pérez y terminó el video con una reflexión: “Nos quisieron venir a apurar, nos quisieron venir a pegar cuando nosotros estamos acá y preguntamos con respeto. Se nos hacen los guapos. Esta es la Argentina que no queremos que regrese. Son un zarpados”.

Más tarde, el creador de BreakPoint compartió imágenes del tenso momento y redactó en la red social X: “No solo me pegaron de a muchos, sino que, además, son unos chorros que me quisieron robar mi celular. Nunca mejor representados los zurdos. Van a tener que matarme para que deje de hacer periodismo”.

La actitud de los manifestantes fue repudiada asimismo por el presidente Milei, que hizo un posteo en la plataforma en solidaridad con el reportero: “Inaceptable. Una muestra de aquellos que se oponen a nuestra reformas. Como siempre ocurre, cuando nos acusan de cosas horribles, no es más que su proyección”.

INACEPTABLE:

Aquí tenés una muestra de aquellos que se oponen a nuestra reformas. Tal como siempre ocurre, cuando nos acusan de cosas horribles no es ni más ni menos que su proyección.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/f423oSuWCx — Javier Milei (@JMilei) June 27, 2024

