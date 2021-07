Villa María, epicentro de la batalla electoral entre los “peronismos” de Córdoba

CORDOBA.- Villa María es ciudad de interés para la pelea electoral entre el peronismo local de Hacemos por Córdoba y el kirchnerismo del Frente de Todos; son candidatos dos exintendentes, Martín Gill -que pidió cuatro licencias para asumir como secretario de Obras Públicas- encabeza la lista de diputados del FdT y Víctor Accastello, actual ministro de la Producción provincial, es segundo en la boleta de senadores. Ambos se encontraron en la inauguración de un puente, en la que también estuvo el gobernador Juan Schiaretti.

Como candidato y, todavía como secretario de Obras Públicas -ya puso su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández-, Gill llegó a inaugurar el puente que une Villa María con Villa Nueva. “Al Gobernador le agradecí esta posibilidad de poder trabajar juntos”, dijo.

“ Desde mi gestión como intendente me tocó restablecer una relación institucional con el Gobierno de Córdoba, después de casi una década donde no había existido una relación institucional, y hoy desde el Gobierno nacional, me tocó poder trabajar fuertemente para dar vuelta esa página de desencuentros entre Nación y Provincia”, insistió ayer Gill ante un Schiaretti que se limitó a los gestos institucionales.

El Gobernador también aprovechó para plantear que su administración trabaja “con todos los intendentes, a nadie le preguntamos a que color político pertenece, a nadie le preguntamos de dónde viene. Somos un gobierno progresista, que habla poco y hace mucho”.

Villa María -además de ser epicentro de una batalla electoral territorial- registra varios “saltos” entre los dos peronismos. Accastello fue, en 2015, candidato a gobernador de Córdoba por el kirchnerismo, después regresó a hacemos por Córdoba y se convirtió en ministro. Gill fue secretario de Políticas Universitarias en el último período de Cristina Kirchner, en 2015 fue electo por primera vez como intendente con la lista del Frente para la Victoria y, en 2019, fue por Hacemos por Córdoba.

Este viernes se sumó otro ingrediente a la campaña, la Coalición Cívica ARI amplió la denuncia que ya había presentado en enero contra Gill por sus pedidos de licencias consecutivas “violando sistemáticamente el Artículo 91 de la Carta Orgánica (C.O) de Villa María, que detalla que es incompatible el desempeño de funciones en el Gobierno Municipal y Nacional en simultáneo”.