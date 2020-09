La secretaria Legal y Técnica habló sobre la decisión presidencial Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, dijo que la decisión del presidente Alberto Fernández de transferir fondos de coparticipación desde la Ciudad a la provincia de Buenos Aires se tomó para que "no se pague en exceso por el traspaso de la Policía".

"No hubo quita a la Ciudad, solo hemos decidido que los argentinos y las argentinas no paguen en exceso por el traspaso de la Policía, y ese monto es del 0.92% de los fondos coparticipables de la Nación, y no el 2,1% que en 2016 el expresidente Mauricio Macri le dio al gobierno porteño; es decir, más del doble", afirmó Ibarra en radio La Red.

La funcionaria agregó que el gobierno nacional "está evaluando cuál es la intervención que le corresponde al Congreso" respecto de la transferencia de la policía a la ciudad de Buenos Aires, porque "lo hicieron por un convenio que fue aprobado por la Legislatura de la ciudad, pero que todavía no fue aprobado por ley", como establece la Constitución Nacional.

Con respecto a los cuestionamientos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Ibarra explicó que la decisión de traspasar fondos "no fue una decisión inconsulta".

En ese sentido, explicó: "Fue una decisión consultada, avisada, conversada, anunciada en campaña electoral por el actual Presidente y mencionada en los medios en febrero de este año. Este martes estuve revisando unas declaraciones a Radio Continental, donde él ya estaba diciendo esto y donde el jefe de gobierno porteño había dicho que recurriría a la Corte si esto sucedía".

La funcionaria argumentó también que la pregunta que se debe hacer en realidad es "qué pasó que transfirieron durante cuatro años más del doble del dinero que la Ciudad necesitaba para sostener y mantener a la Policía".

En esa línea, consideró la decisión del gobierno nacional "se ajusta a derecho, es correctísima desde el punto de vista jurídico, porque hemos sido muy respetuosos de las normas", y estimó que también lo es "desde el punto de vista de las finanzas públicas, ya que no se puede pagar en exceso a costa de todos los argentinos".

Respecto del proyecto de reforma judicial del Ejecutivo, que ya fue aprobado en el Senado, señaló que la autoría de la iniciativa "no es de nadie en particular, es del Gobierno, y también fue una promesa de campaña, y nosotros queremos cumplir con lo que se prometió".

En ese sentido, Ibarra puntualizó que el proyecto de reforma actual "solo comprende una partecita de lo que hay que cambiar", y que se aboca básicamente a un tema "prioritario, como el de la organización de la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires y en todas las provincias".

Respecto de los gastos que llevaría la reforma para el Estado, contó que "prácticamente no hay erogaciones importantes durante el primer año y medio, tanto en la Capital como en las provincias".

En cuanto al proyecto del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas por única vez, que la comisión de Presupuesto de la Cámara baja comenzará a discutir hoy, subrayó que "se habrán de tomar todos los recaudos para que no haya doble imposición y que no sea confiscatorio".

De todos modos, resaltó que la propuesta legislativa es "muy razonable en atención a la situación de emergencia que se está viviendo" ante la pandemia del coronavirus, y destacó que "es algo que se está evaluando en otros países, no sólo en el nuestro".

