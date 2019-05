Lanata volvió con la "impunidad K" y tocó los 15 puntos de rating

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2019 • 23:20

El periodista Jorge Lanata volvió esta noche con su ciclo televisivo Periodismo para todos (PPT) e hizo 15 puntos de rating. El eje del programa fue la "operación impunidad" que, según explicó, consiste de una serie de maniobras que hizo el kirchnerismo para evitar que avance la causa de los cuadernos de las coimas y otras en las que están involucrados.

Para ello, el periodista compartió nuevas escuchas telefónicas entre exfuncionarios presos y operadores políticos que reforzaron la idea de que el kirchnerismo sabía de la denuncia por extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli, nueve días antes de que la causa se activara en el juzgado de Dolores.

Los mismos audios fueron difundidos antes por el programa La Cornisa, de Luis Majul. En ellos se hace referencia a la "operación 'puf'" que apuntaría contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli .

En una de las conversaciones, el exfuncionario Carlos Zelkovicz le dice a Roberto Baratta (exmano derecha del exministro de Planificación, Julio de Vido) que "Dolores" se estaba "moviendo mucho últimamente" y le cuenta el avance de la presunta operación. "Después te cuento bien todo. Voy a tener una audiencia con un tipo que está muy cerca de la señora, pero antes voy a pasar por 25 de mayo para chequear algunas cosas. (...) Todo está preparado para que choque el tren", dice.

Un día antes del inicio de la causa, las escuchas mencionan movimientos en el Instituto Patria y a Parrilli ("viejo inutil", le dicen). Un día después hay preguntas sobre el "temperamento" que podría "adopta la señora". Una vez iniciada la causa, Zelkovicz le dice a Baratta que "Ramos Padilla agarró viaje", mientras se preguntan sobre el impacto mediático de la denuncia.

"No es serio llegar a una elección así"

Como en las ediciones anteriores, Lanata comenzó el programa con un editorial en el que le pidió a los candidatos que "no sean frívolos" porque con la cantidad de pobres que hay en el país ser frívolo "es una falta de respeto".

Señaló: "Todo este 'tomala vos, damela a mí' de todos los candidatos es una falta de respeto. A ver, señores, los está mirando un país que no llega a fin de mes, gente que posterga todo el tiempo sus sueños y personas que no saben qué va a ser de su futuro". "No es serio llegar a una elección así. Tendrían que discutir qué hacer no con quién presentarse", agregó, y les recomendó que se miren al espejo porque la política parece "un conventillo o una timba".

Además, aprovechó para criticar duramente a Alberto Fernández, a quien describió como una persona " muy versátil" por sus cambios de opinión respeto de Cristina. "Parece su acompañante terapéutico más que su compañero de formula", lanzó.

Lanata también cuestionó el modo en que se difundió el libro Sinceramente y tildó de "violento" al hecho de que haya niños leyendo el libro. "No creo que el libro de Cristina, aunque sea ciencia ficción, sea para chicos".